Коя е Силия Флорес, влиятелната фигура, заловена заедно с Мадуро?

Когато се разпространи новината, че Съединените щати са заловили и обвинили дългогодишния авторитарен президент на Венецуела Николас Мадуро, редом с неговото се появи друго име, което озадачи някои наблюдатели - това на съпругата му Силия Флорес.

Много повече от първа дама, Флорес е една от най-влиятелните политически фигури на Венецуела. Изградила е изключително влияние в продължение на десетилетия, като до голяма степен е действала в сянка.

Силия Флорес е оформила съдебна система, в която почти всяко важно решение е минавало през нея и е обвързала държавните институции с роднини и лоялисти, според журналисти, анализатори и бивши служители. В същото време, отбелязват те, семейството ѝ е натрупало огромно, необяснимо богатство, пише The New York Times.

Как започва всичко?

Адвокат от по-ниска средна класа, Флорес започва политическия си възход през 90-те години на миналия век, сближавайки се с Уго Чавес - бившия президент, който е бил ментор и предшественик на Николас Мадуро. Докато той е бил затворен след неуспешен опит за преврат през 1992 година, тя постепенно се изкачва в йерархията на социалистическото движение на Чавес, известно като чавизъм, превръщайки се в централна фигура във венецуелския законодателен орган.

Флорес и Мадуро са партньори поне от края на 90-те години на миналия век, когато и двамата са били депутати. Те се женят през 2013 г., годината, в която той става президент. След смъртта на Чавес, първата дама е смятана за ключова за консолидирането и поддържането на властта на Мадуро, осигурявайки му лоялна политическа база и дълбоко институционално влияние. В рамките на чавизма тя внушава едновременно уважение и страх, каза Роберто Дениз, венецуелски разследващ журналист, който е правил репортажи за семейство Флорес.

"Тя е фундаментална фигура в корупцията във Венецуела – абсолютно фундаментална – и особено в структурата на властта“, каза Заир Мундарай, който е работил като старши прокурор както при Чавес, така и при Мадуро. "Много хора я смятат за много по-проницателна и хитра от самия Мадуро".

В интервю, публикувано в испанския вестник La Vanguardia през 2013 г., първата дама се определя като "боец" и защитава наемането на роднини на високи позиции.

"Семейството ми влезе въз основа на собствените си заслуги. Гордея се с тях и ще защитавам работата им толкова пъти, колкото е необходимо", казва в интервюто Флорес.

Въпреки че спря да заема официални държавни постове след 2013 г., Флорес запази огромна задкулисна власт. Тя често е описвана като ключов архитект на политическото оцеляване на лидера Мадуро.

"В рамките на самия чавизъм те познават истинската власт, която Силия Флорес има, може би повече от широката общественост“, каза Дениз.

Решаващо влияние върху съдебната система

Широко разпространено е и мнението, че Флорес упражнява решаващо влияние върху съдебната система на Венецуела. Смята се, че много съдии и висши служители са лоялни към нея или са били поставени чрез нейните мрежи. Съдебната система се счита за напълно политизирана, като не е успяла да издаде нито едно решение срещу държавата за повече от две десетилетия.

"Това е напълно политизирана, несъвършена, корумпирана съдебна система и Силия Флорес носи голяма отговорност за това, в което се е превърнала венецуелската съдебна система“, каза г-н Дениз.

Разследващи журналисти са документирали мащабна корупция, свързана със семейство Мадуро-Флорес, включително злоупотреба с публични средства и бизнес връзки със санкционирани чуждестранни бизнесмени. Едно разследване показа, че семейството на практика е завзело цяла улица с луксозни домове в Каракас.

Федерален обвинителен акт, разпечатан в събота, обвинява Флорес, заедно със съпруга ѝ и сина на Мадуро, в сътрудничество с наркотрафиканти.

"Тя на практика съвместно управлява страната, откакто той дойде на власт и в много отношения е стратегията или силата зад трона“, каза Риса Грейс-Таргоу, директор за Латинска Америка на Eurasia Group, консултантска компания за политически рискове.

"Тя е ключова за неговата устойчивост, но сега и за неговото падение", добави в заключение Риса Грейс-Таргоу.