Бонус до бонус в институциите и така за милиони... 113 000 лв. за шефа на Сметната палата

Kакви бонуси си раздават хората в държавната администрация, агенциите и институциите? Отговорът на този въпрос е труден, тъй като не всички са изпратили отговори. Данните се базират на справка, поискана от народни представители от опозицията и едно е сигурно - става въпрос за милиони.

Само в първите четири институции в импровизираната класация са взели бонуси от близо 30 милиона лева. Това са Агенцията за социално подпомагане, агенция „Пътна инфраструктура“, Главната изпълнителната агенция по труда и Държавен фонд „Земеделие“, съобщва bTV. Това са институциите и с най-много служители. В Агенцията за социално подпомагане те са над 5000, в агенция „Пътна инфраструктура“ - над 2000.

графика: bTV

При бонусите на ръководни длъжности председателят на Сметната палата е получил най-голям - 113 000 лв. През 2024 г. тази позиция се е заемала от двама души - Горица Кожарева и Димитър Главчев.

Бонусите в Сметната палата, говори Главчев

Бившият премиер Димитър Главчев коментира как са били разпределени.

"Коректно е посочено в справката, че парите са получени от председателя на Сметната палата. Аз се лаская от мисълта, че всеки си мисли, че аз съм бил през целия период председател на Сметната палата, само че истината е друга. Аз съм взел за първото тримесече в това си качество 24 280 лева. След това бях премиер до началото на 2025 година. В това си качество не съм получил и стотинка допълнително материално стимулиране. Бях и външен министър за известен период. В това пък си качество не съм получил въобще каквото и да било възнаграждение, т.е. 0 лева съм получил, изпълнявайки длъжността външен министър. Първото нещо, което направихме за тази година - да не бъдат получавани повече от 2 заплати ДМС за всички. Грубо го казваме - 20 хиляди лева на тримесечие. За две заплати сме взели такова решение, но подчертавам, че тази години не сме взели никакви ДМС за първото и второто тримесечие, включително и аз", каза той пред телевизията.

По думите му остатъкът до 113 000 лв. би трябвало да ги е взела другият председател през 2024 г. Горица Кожарева. До 2024 година пък ръководството имало право да получава ДМС до 3 залати на тримесечие.

"Не казвам, че това е получавано. Това е декларирано и трябва да се види дали е така. По-надолу служителите вече имат право до 2,5 и надолу като слизаме по етажите на йерархията най-ниските нива имаха право да получават до 1,5 заплати. Което ние променихме от тази година, след като се върнах - сложих един и същи критерий - до 2 за всички, при възможност, разбира се. Това всичко е от икономия на средства", каза Главчев.

"Нека само да уточним и от къде идват тези пари за бонусите. От икономия на незаети бройки, но на такива, каквито са необходими бройки, но не са кухи бройки, които си стоят само за да се взема ДМС-то. Така че е спекулация, че се поддържат тука изкуствено бройки, които не се заемат, за да се раздава ДМС", допълни бившият премиер.