Асен Василев: Залогът на тези избори е прекалено голям

Миналата година българският народ излезе по площадите с една задача: да свали модела „Борисов-Пеевски“ от власт. Това обаче няма как да стане само с лозунги, общи приказки и постове във Фейсбук. Когато водиш битка за оцеляването и бъдещето на България, трябва да си готов да изтърпиш всичко. Това заяви председателят на „Продължаваме Промяната“ и кандидат за народен представител от коалицията ПП-ДБ Асен Василев по Нова телевизия.

„Докато беше президент Радев, какво му пречеше да каже, че младите медици са прави или че Борислав Сарафов не трябва да бъде главен прокурор?“, попита Василев.

Василев подчерта, че всеки е „добре дошъл“ за коалиция с ПП-ДБ, но само при положение че наистина иска да се бори срещу порочния и корумпиран модел на управление и напомни, че с „общи приказки и увъртане“ няма да стане.

„Мустафа Ахмед, например, е бивш депутат от ДПС, а днес е трети в листата на „Прогресивна България“ в Кърджали. Тоест, Радев си е взел армия, която е била част от олигархията, за да бори олигархията. Ето, това са неща, които повдигат въпроси. Залогът на тези избори е прекалено голям, защото хората наистина са готови да излязат и да гласуват. Или влизаш в боя, или играеш някакво театро“, каза Василев.

Относно сключеното споразумение с Украйна от служебното правителство Асен Василев смята, че то е трябвало да бъде подписано, „но не сега е бил удачният момент“.