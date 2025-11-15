IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Трима са загиналите при тежката катастрофа на “Тракия”

Тежката катастрофа е станала днес около 9 часа

15.11.2025 | 11:05 ч. 27
Трима са загиналите при тежката катастрофа на “Тракия”

Три са жертвите на тежката катастрофа от тази сутрин, станала на АМ “Тракия”, съобщават от МВР.  Инцидентът е станал в 9:06 часа тази сутрин.

По първоначални данни катастрофата е станала на км 208+500, в участъка между Стара Загора и Нова Загора. Ударили са се два леки автомобила, допълва БНТ.

Един от ранените е транспортиран в болница за оказване на медицинска помощ. 

На мястото на инцидента се извършват процесуално-следствени действия за изясняване на причините, довели до трагедията.

Лентата за движение в посока от София към Бургас е напълно затворена. Осигурен е обходен маршрут за пътуващите, който преминава по път II-66.

Тракия магистрала катастрофа загинали ранени
