Трима са загиналите при тежката катастрофа на “Тракия”

Три са жертвите на тежката катастрофа от тази сутрин, станала на АМ “Тракия”, съобщават от МВР. Инцидентът е станал в 9:06 часа тази сутрин.

По първоначални данни катастрофата е станала на км 208+500, в участъка между Стара Загора и Нова Загора. Ударили са се два леки автомобила, допълва БНТ.

Един от ранените е транспортиран в болница за оказване на медицинска помощ.

На мястото на инцидента се извършват процесуално-следствени действия за изясняване на причините, довели до трагедията.

Лентата за движение в посока от София към Бургас е напълно затворена. Осигурен е обходен маршрут за пътуващите, който преминава по път II-66.