Денонощни патрули в Карлово заради забелязаната мечка

Целта е предотвратяването на инциденти

17.11.2025 | 16:52 ч. 2
Кадър БНТ

След постъпилите сигнали за забелязана мечка в град Карлово, от Министерството на земеделието и храните съобщиха, че са в постоянна координация с Държавното горско стопанство (ДГС) “Карлово“ и Регионална дирекция по горите – Пловдив.

По разпореждане на МЗХ са осигурени денонощни патрули. От миналия петък екипи на ДГС “Карлово“ извършват постоянни обходи през деня и през нощта в района, в който е забелязано животното. Целта е предотвратяване на инциденти и гарантиране на спокойствието на гражданите. До момента не са регистрирани нови наблюдения на мечката.

От Министерството на земеделието напомня на гражданите да не оставят храни на открити места, които могат да привлекат диви животни. През този сезон мечките активно търсят допълнителни хранителни източници в подготовка за зимния период, което увеличава риска от навлизане в населени места.

В случай че мечката се появи отново, приоритет е нейното безопасно прогонване от населеното място. До момента животното не е нанесло щети. При евентуални доказани набези на територията на населено място и при невъзможност за овладяване на ситуацията, протоколът допуска контролиран отстрел като краен вариант, извършван единствено от упълномощени специалисти. / БГНЕС

