Астроложката Алена починала след боледуване от COVID

"Алена си отиде неочаквано. Влоши се и буквално за няколко часа си отиде", заяви пред "България Днес" съпругът ѝ Андрей Тилков.

Любимата на българите астроложка си отиде от този свят вчера сутринта на 70-годишна възраст. Андрей разказва, че през месец септември двамата са се заразили с COVID-19 по време на събитие. Заболяването преминало леко и на пръв поглед без последици.

"Мина много бързо, аз до края на месеца го бях забравил. Но тя някак започна да губи сили", допълва Тилков.

Алена така и не успява да си възвърне силите и през последния месец изтощението преобладава над желанието ѝ за работа. Вечерта срещу 16 ноември астроложката се влошава още повече и сутринта си отива от този свят.

"Въпреки всичко ние вярвахме и се надявахме, че ще успее да се възстанови и отново да стъпи на краката си. Уви, съдбата реши друго", казват още от семейството.

Алена е родена на 26 януари 1955 г. в София. Завършва 91-ва Немска езикова гимназия през 1974 г. и след това Висшия икономически институт "Карл Маркс", специалност "Международни икономически отношения". Твърди, че е виждала "незримия свят" още от детството, което е формирало нейния интерес към астрология и нумерология. През 1977 г. започва да изучава астрология - в този свят я въвежда възрастен астролог в Япония.

"Моля ви, пазете я в спомените си с топлината и добрината, които носеше", апелират съпругът и синът ѝ.

Поклонението ще се състои на 18 ноември от 11:00 часа в столичния храм "Св. София", където Алена е била кръстена.