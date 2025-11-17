Вижте всички почивни дни и ваканции през 2026 година, 2 януари още виси

Официалните празници през 2026 г. вече са известни и дават отлична възможност за ранно планиране на годишните отпуски, семейни пътувания и кратки уикенд бягства. Годината предлага няколко дълги поредни почивки, особено около Великден и Коледа, които позволяват лесно комбиниране с отпуск, става ясно от справка в "Почивни дни".

Към сметката за годината може да се добави и 2 януари 2026 г. Министърът на финансите вече внесе предложение тази дата заедно с 31 декември да бъдат обявени за почивни по изключение, заради преминаването към еврото у нас. Според плана за въвеждането на общата валута 2 януари 2026 г. се пада петък, а добавянето му като неработен ден би облекчило процеса по техническото превключване на банковите и финансовите системи.

Интересното е, че за първи път работодателски организации не възразяват, а дори подкрепят идеята за повече почивни дни – именно заради мащабната национална промяна, която предстои.

Общественото обсъждане на мярката приключи на 8 ноември, а сега се очаква проектът да бъде внесен и разгледан на редовно заседание на Министерския съвет. Ако бъде одобрен, българите ще получат удължен празничен период около Нова година, а календарът за 2025 г. ще позволи още по-гъвкаво планиране на отпуски и пътувания.

Как изглеждат официални празници и неработни дни през 2026 г. към този момент:

• 1 януари 2026 – Нова година

Началото на годината традиционно е неработен ден и дава възможност за удължен празничен период около новогодишните тържества.

• 3 март 2026 – Ден на Освобождението на България

Националният празник е сред най-важните дати в календара, отбелязващ Освобождението на България.

• 12 април 2026 – Великден. Един от най-обичаните християнски празници. Денят на Възкресение Христово през 2026 г. е на 12 април, което оформя традиционно дълъг празничен уикенд.

• 1 май, 2026 – Ден на труда

Международен ден на труда и солидарността, който всяка година е неработен.

• 6 май, 2026 – Гергьовден

Празник на храбростта, Българската армия и един от най-почитаните именни дни у нас.

• 24 май, 2026 – Денят на българската просвета и култура и на славянската писменост

Единствен по рода си празник, посветен на духовността, знанието и кирилицата.

• 6 септември, 2026 – Съединението на България

Годишнината от Съединението традиционно е сред ключовите дати в националния календар.

• 22 септември – Ден на независимостта

Отбелязва възстановяването на българската държавна независимост.

• 24, 25 и 26 декември – Коледа

Трите официални почивни дни около Рождество Христово оформят удобен празничен период за пътувания и семейни събирания.

Ученически ваканции и неучебни дни през 2026 г.

• 2 януари – Последен ден от Коледната ваканция

• 31 януари – 2 февруари – Междусрочна ваканция

• 2 март – Неучебен ден

• 4 – 13 април – Пролетна ваканция за I – XI клас

• 8 – 13 април – Пролетна ваканция за XII клас

• 20 и 22 май – Неучебни дни заради матури и НВО изпити Годината предоставя богати възможности за планиране на дълги уикенди, празнични пътувания и семейни отпуски. Добрата организация още сега помага за оптимално използване на почивните дни през 2026 г.