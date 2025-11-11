Митрофанова: 6000 пенсионери в България ще получат руските си пенсии в най-скоро време

Пенсионерите в България скоро отново ще могат да получават руските си пенсии. Това съобщи в интервю за ТАСС посланикът на Русия в България Елеонора Митрофанова.

„В момента активно се занимаваме с въпросите, свързани с пенсиите на нашите пенсионери — това са 6 хиляди души, които от януари тази година не получават пенсии от Русия. Това е абсолютно недопустимо, фактическо пренебрегване на човешките права. Ние се стараем проблемът да бъде решен в най-скоро време“, съобщи Митрофанова.

Дипломатът отбеляза, че проблемите са възникнали заради санкциите, наложени на руските банки. „В началото проблемът беше в нашия пенсионен фонд, защото банките, с които той работеше, попаднаха под санкции. Сега вече е намерена банка, която може да работи с тези средства. Сега българският пенсионен фонд трябва да получи разрешение от БНБ, за да работи с нея. В крайна сметка българският пенсионен фонд трябва да изпрати писмо до нашия пенсионен фонд, че е готов да получава тези средства по определена сметка. Именно на този последен етап се намираме в момента. Смятам, че има реален шанс оставащите препятствия да бъдат преодолени в най-скоро време“, каза посланикът.