Mаникюр за бадемови нокти – от шикозен блясък до несъответстващи точки

Ноември може да е сив... но ноемврийските ви нокти не е задължително да са такива. Освен ако това не е вашето желание. Защото сивите нокти могат да бъдат изключително сладки, ако знаете как да ги носите. Понякога е толкова просто, колкото да съчетаете семплия нюанс с готина форма на ноктите, като бадемовата.

Елегантните и удължени нокти с форма на бадем са предпочитан избор през цялата година. И все пак, те са особено страхотни, когато настъпи ноември. Дните стават по-къси и имаме нужда от нещо, което да ни поддържа в добро настроение, докато зимата започва да обгръща душите ни. Бадемите са чудесен източник на протеин, а бадемовидните нокти също могат да ни заредят с енергия по свой собствен начин. Това е трик за преборването на сезонна депресия – ако имате страхотен маникюр, с който да се похвалите, какво може да ви спре?

За да ви помогнем да получавате повече комплименти от приятели, колеги и половинката, съставихме списък с най-добрите есенни маникюри за бадемови нокти.

Уютно каре

Извадихте ли вече любимия си кариран шал от гардероба? А планирахте ли следващия си уютен есенен кариран маникюр? Ако все още се чудите, изпробвайте тази идея, която комбинира както популярната есенна тенденция, така и минималистичен подход с едноцветни нокти. Комбинацията е чудесна за офис среда, както и за вечерни излизания, където да я съчетаете с любимата си риза, пуловер или шал на каре.

Двоен маникюр

През есента има много важни решения, които трябва да се вземат. Например... наистина ли си струва да излизаме навън, когато е непрогледен мрак в 19:00 часа? Нека двуцветният маникюр в перлено бяло и магьосническо лилаво замени ангела и дявола на раменете ви. Единият ще ви подтикне да сложите най-топлите си дрехи и да атакувате вечерта, докато другият ще ви напомни, че от вкъщи по-хубаво няма, особено ако се завиете с уютно одеяло и пуснете любимия си сериал.

