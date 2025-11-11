Ясновидец: В България ще бъде безопасно, много европейци ще се преместят

След десет години в България ще живеят много поляци. В България ще живеят и доста граждани от други европейски държави. Те ще са се преместили и в други държави, но и в България. Не защото толкова им харесва. Просто заради събитията. От това следва, че там ще е безопасно.
Това предсказание за страната ни прави полският ясновидец Кшищоф Яцковски, който отговаряше на живо на въпроси в YouTube.
Преди дни Яцковски даде интервю за полските медии, в което обясни, че световният ред вече се променя, а родината му ще бъде поставена във военна готовност.
Кшищоф Яцковски е добре познат, може би дори най-известният ясновидец в Полша. Услугите му често се използват от хора, които търсят изчезнали близки. Той също така понякога съдейства на полицията.
От известно време ясновидецът от Члухов споделя онлайн своите прогнози относно ситуацията в страната и по света. Виденията му се отнасят както до войни и въоръжени конфликти, така и до политическата ситуация.
Последните предчувствия и видения от ясновидеца Яцковски включват предполагаемо нападение в самолет. Може да има политик на борда.
"Пътнически самолет, може би с политик на борда, може би без. Виждам нападение в самолета", прогнозира Яцковски.
Друго негово предсказание е свързано с манастир с монахини.
"Нещо мрачно, някакво нещастие или зло, свързано с такова място. По-нататък виждам голям мост – разрушаване или счупване на голям, оживен мост. Има скрити структурни повреди, може би в металните амортисьори. Това може да представлява сериозна заплаха", предсказва ясновидецът.
Друго видение на Яцковски предполага, че Русия ще отправи военно предупреждение към Европа. Няколко ракети ще паднат в Северно море, без да причинят щети, но това ще бъде ясен сигнал, казва Яцковски.
Ясновидецът също предсказва бъдещето на Полша, но споменава Америка. Според него „Тръмп е парализиран от страх“. Той се страхува от война, страхува се от решения с глобални последици. Това го прави лесен за надхитряване от Китай, Русия и дори Израел, вярва той.
Яцковски твърди, че Полша ще бъде една от шестте държави, които ще бъдат държани в състояние на военна готовност. Той вярва, че ще бъде обявено извънредно положение, но без военни действия.
„Нито ще бъдем нападнати, нито ще изпращаме войски. Това ще бъде време на чакане, дисциплина и безпокойство“, заявява той. Той добавя, че от това, което вижда, войната ще започне далеч от Полша, някъде в Близкия изток.