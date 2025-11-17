Издирват дилъра, който е продал дрога на сина на Радан Кънев

Столичната полиция издирва наркодилъра, който е продал марихуана на 16-годишния Борис Кънев - син на евродепутата Радан Кънев. Проверяват се както негови, така и твърдения на приятелите му, с които е бил на купон цяла нощ в петък срещу събота.
Около 09,10 ч сутринта в събота, когато Борис се прибирал вкъщи, бил спрян за проверка от полицаи близо до дома му в столичния квартал “Манастирски ливади”. Те открили у него 1 грам марихуана и машинка за свиване на цигари. Униформените се обадили на баща му, който пристигнал веднага, а по-късно отвели сина в Шесто районно, където му наложили задържане до 24 часа по Закона за МВР.
Още в събота на Борис Кънев било повдигнато обвинение за държане на високорисково наркотично вещество, но след разпити той бил пуснат, тъй като случаят е оценен като маловажен.
По нашето законодателство марихуаната е смятана за високорисков наркотик и държането му се наказва със затвор от 1 до 6 години и глоба от 2000 до 10 000 лв. Ако обаче се прецени според количеството и качеството на “тревата”, наказанието за извършителя е само 1000 лева глоба. Обикновено така приключват повечето случаи, когато става дума за една цигара или за 1 грам марихуана и след експертиза се установи какво е съдържанието на активното вещество тетра-хидроканабинол. Макар и наказанието да е само глоба, за младежите остава регистрация в полицейското крими досие.
“Моментът е труден за нас - не заради ефекта върху родителите, а заради рисковете за детето”, написа във фейсбук Радан Кънев. Евдродепутатът, който по професия е и адвокат заявява, че “цялото ни семейство ще съдействаме добросъвестно” на започналото разследване. “Не подценявам действията му (на Борис), за които ще понесе последици според закона", написа той.
