Спецов с лаконичен коментар за "Лукойл": Аз не отговарям за този избор

Назначеният за особен търговски управител на „Лукойл" – България Румен Спецов беше вписан в Търговския регистър.

Спецов коментира лаконично и политическите критики към него, че не покрива законовите изисквания, за да заема тази позиция.

„Аз не отговарям за този избор. Има други, които са ме избрали", каза Спецов.

Румен Спецов беше избран в петък от правителството за особен управител на рафинерията на „Лукойл" в България. След това България получи от САЩ 6 месеца отсрочка за санкциите срещу руската нефтена компания.

Спецов е изпълнителен директор на Националната агенция по приходите (НАП) от май 2021 г. до август 2022 и от юни 2023 г.

След вписването му в Търговския регистър като особен управител на „Лукойл" той ще напусне поста в НАП.