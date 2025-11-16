Жечо Станков уверява: Спецов е гаранцията, че пари от "Лукойл" няма да стигнат до Русия

Министърът на енергетиката Жечо Станков увери, че на територията на България има достатъчно горива и дерогацията за страната дава спокойствие на всички. Станков коментира и назначаването на Румен Спецов за особен управител в "Лукойл".

По думите му са изпълнени двете основни задачи във връзка с "Лукойл" - гарантиране на доставките за горива и отлагането на санкции за българската рафинерия.

"На територията на страната има достатъчно горива", категоричен бе министърът. Той посочи, че договарянето на отсрочката за санкциите е станало при определени условия.

"Трябваше да докажем на нашите партньори, че България ще гарантира, че средства няма да изтичат към Русия, беше прието законодателство в НС", поясни Станков. Министърът допълни, че е решен въпросът и с финансирането на четирите дъщерни дружества на "Лукойл", които ще продължат работа.

"Във връзка с разплащателната система - основният проблем беше, че тези 4 дружества няма да бъдат обслужвани от банките. Няма допълнителни поставени условия, напротив, трансакциите дават спокойствието на финансовите институции в България, които да продължат да предоставят своите услуги на предприятията", добави Жечо Станков.

А по отношение на избора на Румен Спецов за особен управител на дружеството, министърът заяви: "Кой по-добре познава разплащанията, освен НАП и това, че директорът ще е отговорно лице, е допълнителна гаранция, че всичко ще бъде изпълнявано".

