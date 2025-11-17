Досиетата “Епстийн”: Замесиха и Парис Хилтън в скандала

Парис Хилтън отговори на твърденията, че Гилейн Максуел се е опитала да я вербува за Джефри Епстайн, предполагайки, че наследницата ще бъде "перфектна за него“.

Хилтън, която сега е на 44 години, е била само на 19, когато е била забелязана от Максуел на парти. Предполага се, че Максуел, която е излизала с известния сексуален престъпник Епстийн в продължение на няколко години през деветдесетте години, е обикаляла партита, търсейки момичета, които биха излизали с него.

По-късно Максуел е осъдена за ролята си на "главен вербовчик“ на Епстийн и партньор в неговата операция за трафик на хора за сексуална експлоатация.

Въпреки предполагаемите намерения на Максуел за Хилтън, звездата настоява, че "не си спомня някога да я е срещала“.

"Дори не си спомням някога да съм я срещала“, споделя Парис в интервю за Sunday Times.

След това Хилтън разсъждава, че може би е била въвлечена в медийната буря по това време заради тежестта, която името ѝ носи, добавяйки: "Аз съм толкова добро име за кликбейт.“

Междувременно президентът Тръмп призова републиканците в Камарата на представителите да гласуват за разсекретяването и публикуването на т.нар. "Досиета на Епщайн“, което е обрат от предишната му позиция.

Повече от 20 хиляди страници документи бяха публикувани от наследството на опозорения финансист, разкриващи как осъденият покойник в сексуален престъпник многократно е обсъждал Тръмп в лична кореспонденция, датираща от 2011 до 2019 г.

Твърденията за плановете на Максуел за Хилтън бяха направени от бивш приятел на британската светска дама през 2020 г.

Кристофър Мейсън споделя, че Максуел се спряла на място и казала, че богатата наследница е "перфектна за Джефри". "Можеш ли да ни запознаеш", поитала тя Мейсън.

Мейсън, журналист, базиран в Ню Йорк, който познава Максуел от 80-те години на миналия век, не посочи дата на срещата. Предполага се, че се говори за среща около 2000 година, когато Хилтън се е регистрирала в модната агенция на Доналд Тръмп, T management, и е започнала своя възход към славата.

По това време тя е била на 19 години и на прага да стане звезда.

Мейсън разказа епизода за документален сериал, наречен "Surviving Jeffrey Epstein“.

В документалния филм на екрана се показва снимка от модното ревю на Ананд Джон в Ню Йорк на 18 септември 2000 г. Отляво е Тръмп, Хилтън е в средата, а отляво на нея е Максуел, носеща слънчеви очила и широко усмихната.

Мейсън разказва в документалния филм, че хората са били "озадачени“ от връзката между Максуел и Епстийн, които са се срещали известно време през 90-те години.

"Слуховете бяха, че Гилейн обикаля Ню Йорк, за да търси по-млади момичета, за да излизат на срещи с Джефри. По онова време това изглеждаше малко палаво“, споделя Мейсън.

Тръмп е бил сниман на социални събирания с Епстийн, но многократно е заявявал, че е прекъснал контактите си с финансиста през 2004 г., години преди осъждането му през 2008 г. за предлагане на проституция от непълнолетно лице.

Досиетата "Епстийн"

Демократите в Комисията по надзор на Камарата на представителите публикуваха серия от имейли, разменени между Епщайн и опозорения светски лъв Максуел, много от които споменават Тръмп.

Часове след това републиканците отговориха, като публикуваха това, което те твърдяха, че са приблизително 20 хиляди допълнителни страници.

Един от най-ранните публикувани имейли е изпратен до Максуел през 2011 г. В него Епстийн пише: "Искам да осъзнаеш, че кучето, което не е лаело, е Тръмп.

"[ЖЕРТВАТА] е прекарал часове в къщата ми с него, никога не е бил споменат.“ Той добавя, че е "75 процента там“, а Максуел отговаря: "Мислех за това...“

Редактираното име в този разговор по-късно е показано в по-широкия пакет документи като Вирджиния, визирайки известната обвинителка на Епстийн Вирджиния Джуфре.

През февруари 2019 г. Епстийн казва на друг контакт, че Тръмп е бил наясно с случилото се в дома му, заявявайки: "Тръмп знаеше за това и идваше в къщата ми много пъти през този период, но никога не е получавал масаж".

"Доналд не е близък с никого. Той говори с много хора. Казва на всеки по нещо", се казва още в съобщението.

Президентът на САЩ публично се раздели с републиканската конгресменка Марджъри Тейлър Грийн заради нейния натиск за разкриване на документи, които според някои биха могли да го свържат с престъпленията на Епстийн.