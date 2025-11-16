В Древния Египет надрусването било нормално ежедневие

Подробен химичен анализ на остатъци, открити в алабастрова ваза, посветена на цар Ксеркс — владетел на древна империя на територията на днешен Иран между 486 и 465 г. пр.н.е. — разкрива следи от опиатни вещества. Според изследователите от Програмата по древна фармакология на Йейл това са най-солидните доказателства досега, че опиатите са били значима част от ежедневието в древноегипетското общество, съобщава уебсайтът „Nautilus“.

„Когато рядък, майсторски изработен алабастрон с името на цар съдържа същия опиумен химически подпис, открит в по-скромни погребални находки от стотици години по-рано, не можем да отхвърлим резултатите като случайно замърсяване или експерименти на елита“, пише изследователят от Йейл Кристофър Рентън.

Популярността на наркотика в Древен Египет е била намеквана в медицински текстове от Хипократ, Гален и Диоскорид, както и в религиозна символика — например богинята на маковете на Крит — но доказателствата бяха оскъдни.

За какво са били използвани подобни алабастрови съдове отдавна е предмет на спорове — за козметика, парфюми или тайни съобщения между владетели и техни служители. Но авторите на новото изследване предполагат, че те може да са били свързани директно със съхранение, подготовка и употреба на опиати.

Учени използвали високочувствителни инструменти, за да идентифицират оригиналните съединения в древните проби, и открили носкапин, хидрокотарнин, морфин, тебаин и папаверин — всички те познати маркери за опиум. Три от тези вещества са били ясно засечени и в съдове от гробници от Новото царство в Седмент, Египет, принадлежащи както на високопоставени личности, така и на обикновени хора.

Откритията подсказват по-сложно разбиране на болката и променените състояния на съзнанието в Древен Египет, отколкото сме предполагали. „Ако употребата на опиати е обхващала от царете до обикновените хора, трябва да преосмислим представите си за египетската медицина и ролята на опиума в нейното фармакологично развитие“, пише Рентън. Това може да означава, че обезболяване, успокояване и контролирани психоактивни преживявания са били значими елементи от ежедневието и религиозните практики.

Ако това е вярно, цивилизацията, която ни е дала папируса и пирамидите, може би е била и пионер в изненадващо сложна връзка с наркотиците. | БГНЕС