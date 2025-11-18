Омбудсманът иска оттегляне на реформата на паркиране в София

Омбудсманът Велислава Делчева поиска оттегляне на решението за по-високите цени и новите зони за паркиране в София. Делчева се обърна към Стефан Арсов, областен управител на град София, Цветомир Петров, председател на СОС и Васил Терзиев, кмет на София, заради десетки жалби на столичани до институцията, в които изразяват сериозни притеснения от разширяването на “Синя“ и “Зелена“ зони и увеличаването на цените за паркиране.

“На основание на Закона за омбудсмана настоявам да упражните правомощията си съобразно предоставените Ви компетентности съгласно Закона за местното самоуправление и местната администрация и по-конкретно като върнете Решението на СОС или предложете неговото оттегляне, съответно осъществите контрол за законосъобразност“, пише в позицията си Делчева.

Тя аргументира тезата си с липсата на широко обществено обсъждане, което не е позволило достатъчен диалог с гражданите по такава важна за столичани тема. Омбудсманът подчертава, че след анализ са констатирани съществени проблеми в процедурата по подготовката и приемането на наредбата. Има сериозен дефицит на фактически и правни основания, обосноваващи разширяването на зоните за платено паркиране и увеличението на цените. И в процеса на изработване на проекта са допуснати пропуски, противоречащи на принципите за прозрачност, участие и обоснованост на нормативните актове.



“Разширяването на “Синя зона“ и “Зелена зона“ за паркиране в София и увеличението на цените е промяна, която ще окаже значими последици за гражданите, което предполага провеждане на по-широко обществено обсъждане по райони, така че да се даде възможност в най-голяма степен да бъдат изразени различни мнения и становища. Такава е била до момента практиката на СО“, пише омбудсманът.

Делчева обръща внимание на факта, че на 13 септември 2025 г. е публикувана онлайн анкета за мнението на гражданите и бизнеса във връзка с паркирането в столицата, която е била активна само 10 дни и към момента не е достъпна. Според кмета на Столична община, резултатите от нея са послужили като основание за стартиране на проекта на наредбата.

“В тази връзка смятам, че анкетата, която не е достъпна вече, няма представителен характер и не дава реална представа за мнението на столичани по темата“, категорична е Делчева.

Според нея към проекта липсват и подробни данни какви са причините и необходимостта от разширяване на зоните за платено паркиране, както и икономическа обосновка на новите цени.

Омбудсманът обръща внимание на факта, че в проекта недостатъчно са разгледани възможните алтернативни решения, посочени в Плана за устойчива градска мобилност – изграждане на буферни, периферни, подземни и етажни паркинги, които биха облекчили централните части на града.

Сред слабостите е и липсва на анализ на социалните и здравните последици от намаленото време за паркиране около болници, училища, детски градини и други обществени обекти, посещавани ежедневно от уязвими групи. Предвидените ограничения – като максимален престой от два часа и липса на кратък режим от 15-30 минути около училища – могат да възпрепятстват достъпа до тези услуги. Затова омбудсманът препоръчва да бъде обмислен по-гъвкав режим на паркиране в зоните около лечебни и образователни заведения, който да отчита тяхната социална функция и потребностите на гражданите.