Кола кацна на мантинела по пътя Сарафово - Бургас, по чудо няма пострадали

Тежка катастрофа е станала тази сутрин на пътя Сарафово-Бургас. По чудо няма нито пострадали, нито загинали.

Сигналът за инцидента е подаден в 09:34 часа, когато лек автомобил “Пежо“ е самокатастрофирал зрелищно на платното за движение върху разделителната мантинела. Зад волана на автомобила е била 24-годишна жена от град Стара Загора.

Въпреки сериозния удар, шофьорката не е пострадала.

Причините за загубата на контрол над превозното средство се изясняват. Трафикът в района се нормализира. / БГНЕС