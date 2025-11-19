IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Кола кацна на мантинела по пътя Сарафово - Бургас, по чудо няма пострадали

Зад волана на ударената кола е било момиче на 24 години

19.11.2025 | 15:08 ч. 1
БГНЕС

БГНЕС

Тежка катастрофа е станала тази сутрин на пътя Сарафово-Бургас. По чудо няма нито пострадали, нито загинали.

Сигналът за инцидента е подаден в 09:34 часа, когато лек автомобил “Пежо“ е самокатастрофирал зрелищно на платното за движение върху разделителната мантинела. Зад волана на автомобила е била 24-годишна жена от град Стара Загора.

Въпреки сериозния удар, шофьорката не е пострадала. 

Причините за загубата на контрол над превозното средство се изясняват. Трафикът в района се нормализира. / БГНЕС

катастрофа Сарафово Бургас ударена кола
