Проф. Киров: Конституционният съд удари звучна плесница на Киселова

"Конституционният съд удари звучна плесница на доцента по конституционно право”, на мнение е преподавателят по конституционно право проф. Пламен Киров след решението на КС по повод искането на Радев парламентът да разгледа предложението му за референдум за приемането на еврото.

КС ни каза, че председателят на Народното събрание не може да се постави на мястото на самото НС и не може да решава въпроси от компетентността на парламента като колективен представителен орган, посочи преподавателят. Според него доц. Наталия Киселова "си е дала ясна сметка, че това действие противоречи на Конституцията".

“Не може такива дребни хитринки и процедурни хватки да предотвратят това парламентът да се произнесе с решение, подчерта проф. Киров, но допълни, че "никой не може да задължи парламента да вземе решение за провеждане на референдум”, каза пред БНР проф. Киров.

“Ако предложението на Радев не е върнато, то председателят на парламента, прилагайки решението на КС, трябва да го разпредели на комисии, които следва да изготвят доклад, проект за решение и то да бъде обсъдено в пленарно заседание и да бъде гласувано, поясни Киров и добави, че трябва да има завършващ акт на Народното събрание”.

По закон се предвиждат 45 дни за кампания преди референдум по закон, посочи бившият конституционен съдия. По думите му, няма време за такъв референдум.

"Тези 45 дни, ако приемем, че парламентът вземе решение за провеждането на референдум, кога още изтекат? След Нова година. Очевидно е, че няма време за провеждането на референдум с такъв въпрос. При положение, че има монолитно мнозинство, тук няма драма. Има политическо говорене. Засега печели президентът. Големият губещ е бившият председател на Народното събрание”, на мнение е университетският преподавател.

По думите на проф. Киров основният проблем не е страхът на политическия елит, защото той не се страхува.

"При нас е сбъркан моделът на пряката демокрация. Конституцията не посочва нито един въпрос, по който е задължително провеждането на референдум и всичко зависи от волята на Народното събрание. Ако конституционният текст беше по-категоричен и изброяваше теми, по които задължително се провежда национален референдум, тогава няма какво да се преценява от народните представители. За съответните въпроси щеше да има всенародно допитване”, обясни проф. Киров.

“Затова у нас никога няма да има смислен референдум - не проведохме нито референдум за членството в ЕС, нито за членството в НАТО, не проведохме и няма да проведем за влизането в еврозоната”, категоричен е проф. Киров.