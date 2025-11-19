IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Във Варна е задържан 72-годишен пласьор с фентанил за 10 000 лв.

Възрастният мъж е стар познайник на органите на реда и е осъждан

19.11.2025 | 18:15 ч. 2
БГНЕС

БГНЕС

Варненец на 72 години е арестуван за разпространение на дрога. Акцията е била в понеделник, в дома на пенсионера са намерени фентанил за близо 10 000 лв., кокаин и големи суми в лева и евро, съобщиха от Областната дирекция на МВР-Варна.

Възрастният мъж е стар познайник на органите на реда и е осъждан. Арестът е, докато извършителят е в срока на условна присъда за същото престъпление.

Срещу него е образувано досъдебно производство за държане на наркотични вещества с цел разпространение.

Случаят е пореден, след като през юли и септември полицията задържа във Варна и Провадия двама дилъри със солидни количества от смъртоносния фентанил.

Варна полиция наркотици
