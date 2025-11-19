Назарян към Мецола: Гражданите имат нужда от силни европейски послания

Председателят на Народното събрание Рая Назарян изрази благодарност за подкрепата на европейските институции за влизането на България в еврозоната. Тя разговаря с председателя на Европейския парламент Роберта Мецола преди откриването на Парламентарния форум за демокрация, който се провежда в Брюксел.

“НС изигра своята важна роля за въвеждането на единната европейска валута в България като прие всички необходими законодателни актове и решения”, заяви Назарян. На 1 януари 2026 г. България ще стане 21-вият член на еврозоната, което е исторически момент и ще увенчае усилията на българските институции за постигане стратегическа цел за страната ни, подчерта председателят на Народното събрание.

Председателят на парламента отправи покана към Мецола да посети България. “Гражданите ни имат нужда от силни европейски послания и подкрепата на институциите на ЕС, страната ни положи големи усилия да навакса изоставането в последните години”, заяви Назарян.

Мецола отбеляза, добрата работа на редовното българско правителство, резултатите, които то постига, и най-вече членството в еврозоната, с което страната завършва пълната си европейска интеграция. Тя посочи, че с радост приема поканата да посети България през следващата година и изрази увереност, че визитата ще допринесе за бъдещото добро сътрудничество и търсенето на работещи европейски решения.

За България е ключова темата за преговорите по многогодишната финансова рамка на ЕС за периода 2028-2034 г., заяви Назарян и изрази пред председателя на Европейския парламент задоволство от размера на следващата многогодишна финансова рамка, предложен от Европейската комисия.

Назарян заяви, че е важно да се запази финансирането за по-слабо развитите региони в рамките на политиката на сближаване и общата селскостопанска политика. Само добре подготвените и сближени региони могат да бъдат конкурентоспособни и да допринесат за постигането на нашите общи политически приоритети, добави тя.