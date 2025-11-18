MAGA в паника: Обиколките на Тръмп заплашват да върнат демократите на власт

Доналд Тръмп е посетил 13 държави през първите десет месеца от втория си мандат, вихрушка от световно турне, която далеч надхвърля темпото на първото му президентство и съперничи на натоварения международен график на Джо Байдън.

Тръмп вече е обиколил света със спирки в Канада, Египет, Израел, Италия, Южна Корея, Япония, Малайзия, Холандия, Саудитска Арабия и Обединеното кралство.

Той също така е обявил бъдещи пътувания до Газа и Казахстан, намекна, че Австралия е "под сериозно разглеждане“ и след като посредничи за мирно споразумение, се надява да посети Армения, Азербайджан и Африка "в някакъв момент“.

Но трескавото темпо разтърсва един ключов избирател: лоялните членове на MAGA, които биха предпочели президентът им да се придвижи на американска земя, вместо да трупа печати в международни паспорти.

Вътре, в Западното крило, помощниците тихо изразяват загриженост. Служител на Белия дом заяви пред Daily Mail, че администрацията е посветила "огромно количество енергия за решаване на световните проблеми“ и хората около Тръмп го призовават "да я върне у дома сега“.

Критиците предупреждават, че всеки ден, прекаран в чужбина, рискува по-нататъшно подкопаване на вътрешното одобрение, особено по отношение на имиграцията, икономиката и граничната сигурност, където поддръжниците очакват директен главнокомандващ.

Проучванията показват, че рейтингът на одобрение на Тръмп е спаднал до едно от най-ниските си нива досега, като само 37% от американците му дават положителен отзив.

Проучване на CNN/SSRS установи, че 68% от избирателите смятат, че нещата в страната вървят „доста или много зле“, докато само 32% казват, че САЩ се справят "много или сравнително добре“. С по-малко от година преди междинните избори, червените знамена са безпогрешни: 41% от американците казват, че гласуването в Конгреса днес би послужило като протест срещу Тръмп.

Консервативните пламенни лидери Рахим Касам и Майк Чернович казват, че президентът трябва да се съсредоточи върху приоритетите на кухненската маса.

И Тръмп е критикуван от неочакван източник: бившата му съюзничка Марджъри Тейлър Грийн. Публичният ѝ "развод“ с Тръмп се превърна в символ на по-широк идеологически разрив в Републиканската партия: MAGA срещу "Америка на първо място“.

Ванс изчаква в "тих режим"

"Достъпността е основен проблем в моя район, както и здравното осигуряване“, каза Грийн миналата седмица. "Аз съм Америка на първо място... хората наистина искат проблемите им да бъдат решени с трудно спечелените им данъчни долари.“

Дори вицепрезидентът "нежно“ сигнализира за дискомфорта си. След загубите на Републиканската партия в Ню Джърси и Вирджиния, Джей Ди Ванс подчерта, че достъпността трябва да е на първо място, позиция, която мнозина виждат като основа за 2028 г., без открито да се откъсва от Тръмп.

"Ванс вече полага основите, казвайки на американската общественост, че той дава приоритет на проблемите, които засягат първо американците“, каза източник от Белия дом пред Daily Mail.

Пол Данс, бивш началник на кабинета в Службата за управление на персонала и настоящ кандидат за Сената на САЩ в Южна Каролина, е по-директен: през този мандат имаше твърде много „чуждестранно галаванство“.

"Страната е в точката на пречупване с безкрайни войни и безкрайни разходи“, каза Данс. "Посланията от Белия дом са сериозно влошени у дома".

Републиканските коментатори са съгласни. Касам твърди, че фокусът на Тръмп върху чужбина "съсипа това, което можеше да бъде електорално приемлива вечер“ в Ню Йорк, Ню Джърси и Калифорния.

Чернович и Матю Бойл от Breitbart обвиниха за прекомерното внимание Близкия изток и Украйна.

"Тръмп прекара цяла година в Близкия изток, големите му донори харесаха това, но избирателите не“, написа Чернович в X.

Служител на "Уест Уинг“ казва, че Тръмп е чул предупрежденията и се насочва към вътрешни проблеми. В социалните медии той наскоро рекламира "Златен век“ на инвестициите, заявявайки, че компаниите са вложили трилиони в американски операции, създавайки стотици работни места за американците.

Говорителят на Белия дом Куш Десай заяви, че президентът "почиства инфлацията и икономическата катастрофа на Байдън“ и изпълнява "категоричен мандат за прилагане на външната политика "Америка на първо място“, позовавайки се на нови търговски споразумения, обещание за разходи за отбрана в НАТО и убийството на наркотерористи.

Белият дом заяви, че вътрешните пътувания ще се увеличат преди междинните избори.

И има контекст за критиките: по време на първия мандат на Тръмп той направи само четири международни пътувания през 2017 г. - далеч по-бавно темпо - и за четири години посети общо 25 държави.

За сравнение, Байдън е осъществил 21 международни пътувания до 28 държави по време на президентството си, което е било възпрепятствано в началото от пандемията.

Посещенията на Тръмп в 13 държави за по-малко от година сега подчертават колко драстично е ускорил чуждестранния си маршрут и защо сред неговите избиратели бият тревога.