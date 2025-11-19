Снежана Апостолова ще изпълнява функциите кмет на Варна до 5 декември

Със заповед на кмета на Община Варна Благомир Коцев е разпоредено от днес - 19 ноември до 5 декември включително функциите кмет на Община Варна да се изпълняват от заместник-кмета Снежана Апостолова с всички произтичащи от това права и задължения, съгласно действащото законодателство, съобщават от общинската пресслужба.

Копие от заповедта е изпратена до областния управител, председателя на Общинския съвет и кметовете на райони и кметства.

Заповедта е издадена на основание чл. 39, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация. Това е поредната заповед за заместване, издадена от кмета от ареста, като периодът този път е значително по-дълъг от предишните.

От задържането на Коцев на 8 юли до 11 ноември функциите кмет изпълняваше заместникът Павел Попов. След това, на 12 ноември, той обяви на пресконференция, че Благомир Коцев вече ще бъде кмет на Варна от ареста.

На 13 ноември Софийската градска прокуратура внесе обвинителен акт срещу Благомир Коцев в Софийски градски съд. Петимата подсъдими са обвинени за престъпен сговор, подкупи и принуда. Предстои насрочване на разпоредително заседание.

Снежана Апостолова беше назначена за заместник-кмет на Община Варна през декември 2023 г. Преди това тя е била депутат от "Продължаваме промяната" в 47-то Народно събрание.