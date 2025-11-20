IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
17-годишна ученичка от Враца впечатли учените в ЦЕРН

Тя преодоля конкуренцията на 2500 деца от 120 държави

20.11.2025 | 12:19 ч. 4

17-годишната ученичка Йоана Пащрапанска от Враца впечатли учените в ЦЕРН - Европейската организация за ядрени изследвания.

Тя преодоля конкуренцията на 2500 деца от 120 държави в престижната младежка програма на ЦЕРН като единствен представител на България.

"Битката беше многоетапна. Имаше няколко теста по физика, които трябваше да се решат. След това имаше анкета - с какво искаме да се занимаваме, какви са ни интересите, искаха успехи и награди, които имаме, както и да разработим във видео научен въпрос. Беше обемно. Видях го в края на срока, за една седмица трябваше да направя всички", разказа тя за "България сутрин".

Ученичката сподели, че я е затруднило видеото с научния въпрос.

"Аз говорих за черните дупки. Свободно е, една минута да разкажем за тема, която ни интересува", допълни Йоана.

"Там се прави наука. Беше интересно да се запозная с много учени, които работят там. Изнасяха ни лекции, детайлно обясняват работата. Имаше много лабораторни проекти и експерименти.

Бих се радвала, ако мога да работя там, но искам да развивам и научна дейност в България. В моя град няма много хора, които да споделят моите интереси в астрономията, но имам приятели от цяла България, които го споделят", каза Йоана.

