"Възраждане" напуска пленарнта зала, искат пак да се гласува референдума за еврото

"Оказа се, че има внесено на 12 май предложение от президента за провеждане на референдум. Вчера внесохме две надлежно две предложения тази точка да влезе в дневния ред. Сутринта на председателски съвет Костадин Ангелов ни обясни, че няма да допусне такава точка в дневния ред, защото предложението на президента е върнато в президентството. Оказа се, че оригиналът на предложението на президента все още стои в деловодството на Народното събрание. Това означава, че няма никакъв проблем тази точка да влезе в дневния ред. Единственото, което е изпратено до президентството, е едно писмо от Наталия Киселова".

Това заяви в кулоарите на парламента депутатът от "Възраждане" Петър Петров, който коментира вчерашното решение на Конституционния съд, че председателя на парламента няма право да преценява дали е допустимо произвеждането на национален референдум.

"Преди малко призовах Костадин Ангелов да свика отново председателски съвет и да бъде обсъдена тази ситуация, защото ние от "Възраждане" сме с нарушени конституционни права и се отказва да се гледат внесени от нас предложения. Той отказа да го направи. Аз смятам, че той греши и ние като ПГ ще направим всичко възможно да защитим нашите конституционни права. Това е причината сега да напуснем пленарното заседание.

Оригиналът на искането на президента за референдум си стои в деловодството на парламента и не е върнато. Ние държим нашите предложения да бъдат подложени на гласувания. Това предложение на президента трябва да бъде предвижено напред, но ни възпрепятстват. Затова напускаме пленарна зала", повтори Петров, без да уточни за колко време депутатите от "Възраждане" няма да влизат в зала.