Нова ера на заплаха: Руски кораб насочи лазери към британски изтребители

Руски шпионски кораб, плаващ край бреговете на Обединеното кралство, насочил лазери към самолети на Кралските военновъздушни сили (RAF), изпратени да наблюдават дейността му, разкри министърът на отбраната.

В реч на Даунинг стрийт Джон Хили заяви, че руският шпионски кораб „Янтар“ е бил забелязан на брега на британските води край бреговете на Шотландия.

Това е първият път, когато руски кораб насочва лазери, предназначени да възпрепятстват полетите на пилоти, към британските сили.

Хили каза, че фрегата на Кралския флот и самолет на RAF са разположени, за да наблюдават и проследяват всяко движение на кораба, и че лазери са били насочени към пилотите от „Янтар“.

„Моето послание към Русия и към Путин е следното: Виждаме ви. Знаем какво правите. И ако „Янтар“ пътува на юг тази седмица, ние сме готови“, предупреди той.

„Янтар“ е най-модерният кораб за събиране на разузнавателна информация в Русия. Освен оборудване за рязане на кабели, той разполага с две самоходни подводници с екипаж, които му позволяват да изследва зони до 6000 метра (3,7 мили) под вода, както и дистанционно управляеми подводници. Корабът е дълъг 108 м, широк 17 м и тежи повече от 5500 тона. Може да превозва екипаж до 60 души.

Корабът беше наблюдаван преди това през януари да се мотае близо до местоположението на британските офшорни кабели. По това време той беше изправен пред британски военен кораб HMS Somerset и патрулния кораб HMS Tyne.

В речта си Хийли каза, че Обединеното кралство „трябва да се изправи“ в „нова ера на твърда сила“.

„Нашият свят се променя. Той е по-малко предсказуем. Той е по-опасен“, каза той. „И само през последната година видяхме как войната между Израел и Иран доближи Близкия изток до самия ръб, как избухна въоръжен конфликт между Индия и Пакистан, как китайски шпиони се насочиха към нашата демокрация у дома, как Путин ескалира още повече войната си в Украйна. И само през последната година видяхме как европейското небе е засегнато от смущения от дронове. Видяхме как руските нахлувания във въздушното пространство на НАТО се удвоиха и видяхме 90 000 кибератаки само срещу отбранителната система на Обединеното кралство. Това е нова ера на заплаха. Тя изисква нова ера за отбрана, ера на твърда сила, силни съюзници и сигурна дипломация. И с нарастването на заплахата Великобритания трябва да се активизира и ние го правим.“

Той добави: „В този парламент искам Великобритания да се превърне в най-доброто място за инвестиции и развитие на отбранителен бизнес.

„Искам британските въоръжени сили да бъдат най-бързо иновативната армия в НАТО. Искам инвестициите на британското правителство да бъдат съчетани с нарастващи частни инвестиции.“