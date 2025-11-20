Huawei отново предлага безплатно поставяне на протекторно фолио на всякакви смартфони и смартчасовници

Huawei България и „Сръчко сервиз“ продължават започнатата още преди година инициатива да гостуват на полулярни магазини за техника с неустоима оферта към собствениците на смартфони и смартчасовници от всякакви марки . През предстоящия уикенд – 22-и и 23-и ноември, 2025 г., техен домакин ще бъде магазин Зора в квартал Драгалевци в София. В него предпразничното пазаруване ще може да се допълни с безплатно поставяне на протектори на смартфони и смартчасовници на всеки, който пожелае. Необходимо е само да посети поп-ъп зоната на Huawei в магазина, от 10 до 18 часа в посочените дати.
Идеята на кампанията е да защити и удължи живота на смарт устройствата, които току-що сме си купили или които вече притежаваме. Тя не е обвързана с покупка, нито с конкретна марка – отворена е за всички желаещи. Точният адрес на магазина е бул. „Черни връх“ 204.
На острова за поставяне на защитни фолиа посетителите ще имат възможност още да разгледат и изпробват на място новата серия смартчасовници Huawei Watch GT6 и GT6 Pro и да зададат въпросите си директно на консултантите на Huawei.
Междувременно в оторизирания сервиз на Huawei на ул. „Коста Лулчев" 58А в София, до 15 януари 2026 включително е валидна празничната кампания „Повече грижа за теб всеки ден", при която клиентите могат да получат 50 лева отстъпка при сервизни оферти и безплатен протектор за екран на смартфон и часовник. Тази кампанията важи за устройства на Huawei както на място, така и при използване на безплатната двупосочна куриерска услуга за цялата страна, която може да се заяви с обаждане на Центъра за обслужване на клиенти на Huawei на телефон 0800 18818. Пълните условия на тази кампания може да видите тук.