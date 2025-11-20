Митов атакува Радев: Играе пореден популистки спектакъл

Президентът Радев отново превръща темата за еврото в площадка за пореден популистки спектакъл – само месец преди България официално да влезе в еврозоната. Това написа във фейсбук МВР шефът Даниел Митов.

И то по въпрос и цел, към която България се стреми повече от десетилетие – цел, която всички институции, включително президентската, нееднократно са определяли като стратегически национален приоритет.

Радев години наред публично заявяваше, че „целта на еврото е българите да живеят по-добре“ и че членството в еврозоната и Шенген е приоритет за България.

Днес обаче виждаме как същият този президент, в последните дни от политическата си значимост, се опитва да извлече краткосрочни дивиденти чрез всяване на внушения, съмнения и игра със страховете на най-уязвимите.

Този подход не помага на никого, а подкопава доверието в процеса, ерозира институционалната стабилност и отваря пространство за дезинформация.Когато говорим за въвеждането на еврото от 1 януари 2026 г., българските граждани трябва да знаят:

Свързани статии Радев за решението на КС: Победа на правото над произвола на политическата класа

Доверявайте се единствено на официални институции. Никога не предоставяйте лични данни, банкови кодове или пароли по телефон или имейл.

Обмяна на левове срещу евро ще се извършва само в банкови и пощенски клонове. Всичко останало е опит да се разклати държавата и доверието в този толкова важен момент. А от това печелят единствено неприятелски държави, които нямат интерес България и Европа да бъдат силни и обединени."