Шалапатова: 50 или 100 лв. не подобряват качеството на живот на пенсионерите

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов заяви, че е предложил коледните добавки за пенсионерите да бъдат в размер на 120 лв. и се надява средствата да стигнат за всички до линията на бедност.

Коледните добавки за пенсионерите

"Ако целта е пенсионерите да се държат в напрежение няколко седмици преди Коледа, то очевидно се случва - един дава, друг не дава. Целта на политиката, която аз провеждах в кабинета "Денков", беше коренна различна. Нашата цел беше първо да се премахне бедността сред пенсионерите с трайно увеличаване на размера на пенсиите. Не само да нямаме пенсионери, чийто доход е под прага на бедността, но и да имаме една адекватност на пенсиите. Втората ни цел беше да има реформа в посока справедливост, тъй като и това не се случва и до ден днешен, а на нас не ни стигна времето", каза бившият социален министър Иванка Шалапатова в студиото на "България сутрин".

Гостът подчерта, че третото нещо, което самата тя не е провеждала като политика, са надбавките, които имат "характер на социално подпомагане".

"Тези надбавки трябва да бъдат обект на социалното подпомагане, да бъдат индивидуално обосновани спрямо потребностите на даденото лице. Имаме пенсионери, които ще получат една и съща коледна надбавка, но те са в много по-уязвимо положение - самотноживеещи, без допълнителни доходи. Много е важно дали искаме да преборим социалните неравенства и да направим живота на пенсионерите достоен", добави Шалапатова в ефира на Bulgaria ON AIR.

Политика за справедливи пенсии

"Не мога да си представя как 50 или 100 лв. ще подобрят качеството на живот. Години наред в редица научни изследвания се подчертава, че има 3 фактора за пенсионерите - ниското ниво на пенсии, икономическата тежест и разходите. Голяма част от пенсионерите не могат да си закупят нужните лекарства, нужните уреди, ТЕЛК-овата система е неадекватна. Третият фактор е чувството за изолация и неглижираност от страна от обществото", коментира Шалапатова.

Тя е категорична, че коледната надбавка не решава проблема на пенсионерите.

"Бях помолила Европейската комисия и лично социалния комисар да ни съдейства с насочването на най-добрите международни изследователи, бяхме разговаряли с тях, имах готовност да направя комбиниран екип от български експерти от НОИ, международни експерти, с цел реформа на пенсионната политика. Бяхме на прага да започнем това изследване, за да може днес министър Гуцанов да има тези данни. Не знам как се намират изведнъж пари, това означава, че има недобро финансово управление", добави Иванка Шалапатова.

Бившият социален министър е на мнение, че Бюджет 2026 година не е адекватен.

"Заплатите на социалните работници не се коригират, условията на труд са изключително неадекватни, формите за инвестиране в техните компетенции са минимални. Важно е да се инвестира в ресурсите на допълнителното пенсионно осигуряване, там пенсионните дружества имат много добри идеи, които не се реализират. Много е важно да се повишава финансовата грамотност и култура на младите хора. Те предпочитат да взимат пари под масата, не разбират колко е важно да се осигуряват", категорична е тя.

"Нашето общество в последните 15 години избира управление, което не поставя децата във фокуса си. В България има 30% увеличаване на сигналите за насилие над деца, но като че ли ние приемаме това, нашето общество е много толерантно. Ние избираме социални политики, които говорят за други приоритети, но и не за качеството на живот на децата. Чувствам се все по-демотивирана, има липса на инвестиции, няма добро партньорство между образователната и здравната система с родителите. Ранното детско развитие не е политика", добави Шалапатова.

Тя припомни, че по време на техния мандат беше приет първият в България годишен план за ранно детско развитие.

"След това той не беше продължен, за 2025 година не е разработен, за 2026 г. също. Ако някой може да докаже, че децата са приоритет в България, ще се радвам и ще повиши мотивацията ми. Няма адекватна подкрепа за децата с увреждания. Децата са обект на насилие. Днешният ден е много добър всички политици да преориентират своя приоритет и ако днес не се погрижим за децата, утре ще е късно", настоя още бившият министър.

Шалапатова подчерта, че както в обществото, така и в политическия живот трябва да има нулева толерантност към агресията.