Мирният план на Белия дом за Украйна среща съпротива

Европейски представители се противопоставиха на предложението на САЩ за прекратяване на войната в Украйна, заявявайки, че Киев трябва да одобри всеки план и че конфликтът не трябва да завършва с капитулация на Украйна, пише WSJ.

Европейските чиновници сега ще трябва да повторят ролята, която играеха периодично след завръщането на президента Тръмп в Белия дом през януари: да използват връзки във Вашингтон, за да се опитат да откажат администрацията от предложение, което според тях е твърде благоприятно за Русия.

Администрацията на Тръмп изготви 28-точков мирен план , който призовава Украйна да направи големи териториални отстъпки на Русия и се отказва от исканията за мироопазващи сили, които да възпират бъдещи атаки от Москва, съобщиха американски представители, възраждайки идеи, които Киев вече е отхвърлил.

Администрацията се опитва да приложи същия подход, който използва за постигане на прекратяване на огъня в Газа, посредничено от САЩ, миналия месец: да изготви многоточков план и след това да натисне враждуващите страни да го приемат, съобщиха официални лица.

Европейски представители заявиха, че не са участвали в изготвянето на плана

и досега не са били информирани за предложението на САЩ. Високопоставен европейски дипломат заяви, че не е ясно дали европейците ще получат скоро повече информация от Вашингтон. Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков отказа коментар, когато беше попитан за мирния план в четвъртък.

Американски представители заявиха, че Тръмп подкрепя новия план, който се материализира, след като той каза на помощниците си да изготвят нови предложения, които включват стимули за двете страни да постигнат споразумение. Засега не е ясно доколко Вашингтон е възприемчив към преформулиране на предложението, за да се обърне внимание на украинските или европейските идеи, или дали администрацията би се опитала да наложи плана на украинския президент Володимир Зеленски.

Няколко висши европейски дипломати заявиха, че остават с надеждата, че ще им бъде дадена възможност да споделят опасенията си относно евентуални планове.

Кая Калас , ръководителят на външната политика на Европейския съюз (ЕС), заяви, че за да проработи всеки мирен план, той се нуждае от подкрепата на Украйна и европейците, които също така наложиха мащабни санкции на Москва.

„Трябва да разберем, че в тази война има един агресор и една жертва и не сме чули за никакви отстъпки от руска страна“, каза тя пред репортери по пътя си към среща на външните министри на ЕС в Брюксел.

Планът включва няколко елемента, на които Украйна и нейните европейски съюзници отдавна се противопоставят. В него се казва, че Украйна ще трябва да се откаже от част от териториите в източната част на Украйна, които Киев все още държи. Той ще ограничи размера на украинската армия и ще намали вида оръжия с голям обсег, които Киев получава от съюзниците, за което европейски представители предупреждават, че може да отвори пътя за бъдеща руска атака срещу Украйна и още загуба на територия.

Това би блокирало и така наречените сили за успокоение, които европейците предложиха да изпратят в Украйна, ако има мирно споразумение.

Френският външен министър Жан-Ноел Баро заяви, че европейците и украинците искат мир, но справедливото решение е от решаващо значение.

„Не искаме да видим капитулация на Украйна и човек може да си представи, че украинците, които се съпротивляват героично на бруталната руска инвазия повече от три години, ще откажат капитулация под каквато и да е форма“, каза той пред репортери.

Киев отдавна твърди, че всякакви отстъпки само биха насърчили Русия да прегрупира силите си

по време на евентуално удължено прекратяване на огъня, за да атакува отново Украйна. Зеленски настоява всяко мирно споразумение да е придружено от ясни гаранции за сигурността на страната му. Той категорично отхвърли идеята за отстъпване на територия в Източна Украйна, което е основно искане на Москва.

Украйна е изградила обширна мрежа от отбранителни съоръжения в Донбас, където силите на Москва непрекъснато напредват през последните месеци с висока цена на човешки животи. Киевските войски все още държат много стратегически важни позиции в региона, а украинските власти казват, че отказът от тях би дал възможност на Русия да проведе по-нататъшни настъпателни операции от позиция с по-голяма сила.

Европейските държави в момента осигуряват по-голямата част от бюджета и военното финансиране за Украйна и в момента работят по план, който би освободил до 200 милиарда долара от обездвижени руски активи в Белгия като заем за Украйна. Те са обещали да покрият финансите на Украйна за следващите две години.