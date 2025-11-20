Служител на Следствения арест във Варна е задържан за подкуп

Служител на сектор „Арести“ във Варна е задържан за до 72 часа и срещу него се води разследване за извършено престъпление по служба и за подкуп, каза днес на пресконференция окръжният прокурор на Варна Красимир Конов.

Арестът е реализиран вчера. Тогава са извършени и претърсвания и обиски в килиите, разпитани са свидетели. По думите на началника на дирекцията на МВР във Варна старши комисар Красен Торимацов в операцията са участвали служители на Криминална полиция, специализирани сили и отдел „Разследване“. При акцията са задържани петима души от охранителния състав на звено „Следствени арести“. Само един от тях обаче е привлечен като обвиняем. По думите на Конов причината е, че към момента доказателствата показват престъпна дейност само от негова страна.

При обиските са намерени 32 таблетки и две спринцовки, които са от особен интерес за разследването, допълни окръжният прокурор. Все още текат експертизи какъв е съставът им.

Дали този, който е разследван, е действал сам или има замесени и други от служителите, които са били заедно на смяна, ще уточни разследването, посочи Конов. Той каза още, че не може да отговори дали останалите четирима са освободени от работа, тъй като това е решение на техния работодател – министерството на правосъдието.

Разследването трябва да уточни и дали става въпрос за канал за внасяне на вещи в ареста, или е било инцидентен случай, посочи още Конов. Той припомни, че в момента се извършва ремонт на Следствия арест във Варна и за задържаните са осигурени помещения в сградата на затвора. Служителите на затвора нямат никакво отношение към случилото се, подчерта Конов.