IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 93

Служител на Следствения арест във Варна е задържан за подкуп

Разследването трябва да уточни и дали става въпрос за канал за внасяне на вещи в ареста

20.11.2025 | 15:13 ч. 5
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Служител на сектор „Арести“ във Варна е задържан за до 72 часа и срещу него се води разследване за извършено престъпление по служба и за подкуп, каза днес на пресконференция окръжният прокурор на Варна Красимир Конов. 

Арестът е реализиран вчера. Тогава са извършени и претърсвания и обиски в килиите, разпитани са свидетели. По думите на началника на дирекцията на МВР във Варна старши комисар Красен Торимацов в операцията са участвали служители на Криминална полиция, специализирани сили и отдел „Разследване“. При акцията са задържани петима души от охранителния състав на звено „Следствени арести“. Само един от тях обаче е привлечен като обвиняем. По думите на Конов причината е, че към момента доказателствата показват престъпна дейност само от негова страна.

Свързани статии

При обиските са намерени 32 таблетки и две спринцовки, които са от особен интерес за разследването, допълни окръжният прокурор. Все още текат експертизи какъв е съставът им.

Дали този, който е разследван, е действал сам или има замесени и други от служителите, които са били заедно на смяна, ще уточни разследването, посочи Конов. Той каза още, че не може да отговори дали останалите четирима са освободени от работа, тъй като това е решение на техния работодател – министерството на правосъдието. 

Разследването трябва да уточни и дали става въпрос за канал за внасяне на вещи в ареста, или е било инцидентен случай, посочи още Конов. Той припомни, че в момента се извършва ремонт на Следствия арест във Варна и за задържаните са осигурени помещения в сградата на затвора. Служителите на затвора нямат никакво отношение към случилото се, подчерта Конов.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

служител Следствения арест Варна задържан подкуп
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem