Автобус горя на пътя Айтос-Бургас, няма жертви

Автобус се запали и горя на пътя Айтос – Бургас в района на Съдиево вчера около 20:40 вечерта, съобщи NOVA.

На място са били физпратени екипи на РСПБЗН – Айтос, които са угасили огъня.

Автобусът е пламна до Айтос, пътниците са успели да го напуснат невредими. Инцидентът е станал край село Съдиево.

а се регулира. От полицията призовават шофьорите за повишено внимание.

Пътниците, които са били в автобуса, са били извозени безопасно към Айтос.

Причината за инцидента е спукана гума, съобщава БНТ. Автобусът е бил частично на пътното платно и не се е наложило затваряне на отсечката.

Огънят e пламнал в предната част, а пътниците са слезли веднага. Няма пострадали.