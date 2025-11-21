IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Автобус горя на пътя Айтос-Бургас, няма жертви

Запалил се край бургаското село Съдиево

21.11.2025 | 07:57 ч.
Автобус се запали и горя на пътя Айтос – Бургас в района на Съдиево вчера около 20:40 вечерта, съобщи NOVA. 

На място са били физпратени екипи на РСПБЗН – Айтос, които са угасили огъня. 

Автобусът е пламна до Айтос, пътниците са успели да го напуснат невредими. Инцидентът е станал край село Съдиево. 
а се регулира. От полицията призовават шофьорите за повишено внимание. 

Пътниците, които са били в автобуса, са били извозени безопасно към Айтос.

Причината за инцидента е спукана гума, съобщава БНТ. Автобусът е бил частично на пътното платно и не се е наложило затваряне на отсечката. 
Огънят e пламнал в предната част, а пътниците са слезли веднага. Няма пострадали.

