Радев: Ксенофобията и антисемитизма нямат корени в нашето общество

Доказаната във вековете толерантност на българския народ е гаранция срещу ксенофобията и антисемитизма, които нямат корени в нашето общество. Това заяви президентът Румен Радев на среща на "Дондуков“ 2 с Ан-Софи Себан-Бекаш, вицепрезидент за Европа на Американския еврейски комитет, която е на посещение у нас.

"България винаги гордо ще пази историята на спасяването на цялата българска еврейска общност през Втората световна война като безценен пример за хуманизъм и съпричастност в един от най-мрачните периоди в историята", посочи държавният глава. Румен Радев заяви също така, че България разчита на подкрепата на Американския еврейски комитет за популяризиране в света на този непреходен морален урок и светъл пример за човечеството.

Ан-Софи Себан-Бекаш посочи от своя страна, че значимият пример, който България дава на света като спасява своята еврейска общност през Втората световна война, не бива да бъде забравен и е изключително важен за младото поколение. Тя подчерта, че много политически лидери защитават еврейската общност в своите държави, но малко са страните, в които толерантността е неразделна част от идентичността на цялото общество, както това е в България.

В рамките на разговора бе откроено и значението на партньорството на България с Американския еврейски комитет за насърчаване на инвестициите и сътрудничеството в областта на науката и високите технологии, което страната ни развива със САЩ и Израел.

