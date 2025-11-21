БНБ пуска в обращение златна монета "Св. Патриарх Евтимий Търновски"

Българската народна банка (БНБ) пуска в обращение златна възпоменателна монета на тема "Св. Патриарх Евтимий Търновски" от серията "Българска иконографи“ от 24 ноември, съобщиха от БНБ.

Цената на монетата при пускане в обращение е 2590 лева (1324,25 евро).

Номиналната стойност на монетата е 100 лева. Тя е изработена от злато, проба 999/1000 с висше качество и тегло от 8.64 грама. Тиражът й е 3000 броя.

На лицевата ѝ страна в центъра е изобразена емблемата на БНБ с годината „1879“ върху лентата. На околовръста има надпис „БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА“, номиналната стойност „100 ЛЕВА“ и годината на емисията „2025“. На обратната страна на монетата има канонично изображение на св. Патриарх Евтимий Търновски с митра, държащ жезъл и свитък. На околовръста горе е изписано „СВ. ПАТРИАРХ ЕВТИМИЙ ТЪРНОВСКИ“.

Автори на художествения проект са Пламен Чернев и Преслав Чернев.

Монетата ще се продава в Българската народна банка - на две каси в София, пл. "Княз Александър I" № 1 и четири каси в Касов център на БНБ в София, ул. "Михаил Тенев" № 10.

Всеки клиент ще може да закупи от касите на БНБ само по 1 монета, независимо дали закупува от свое име и за своя сметка или от името и за сметка на друго лице. За закупуване на монета от името и за сметка на друго лице е необходимо представянето на нотариално заверено изрично пълномощно за закупуването на конкретната възпоменателна монета. Ако клиент, в качеството си на физическо лице, закупи монета от касите на БНБ, то той няма право да закупи още една монета като представител на юридическо лице, като това ограничение важи и за обратния случай. Монети не се продават на лица, които не са навършили 18 години.

До края на работния ден на 24 ноември новата монета ще бъде предоставена от БНБ на "Инвестбанк" АД, "Първа инвестиционна банка" АД, "Тексим Банк" АД, "Токуда Банк" АД и "Централна кооперативна банка" АД за продажба в техните офиси и клонове.