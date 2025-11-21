Василев: Независимо дали бюджетът е в лев, евро, рубли, няма да го подкрепим

Остри реплики по повод Бюджет 2026 разменят Бойко Борисов и Асен Василев в последните дни. Днес лидерът на ПП отново отговори на бившия премиер.

"Господин Борисов, няма значение дали този бюджет е в евро, лева, рубли или турски лири, ако вие ще крадете през бюджета, ние ще сме против него, независимо в каква валута е. Виждаме едно бързане да се ограби българският народ по най-безобразния начин”, каза бившият финансов министър.

По думите му това правителство отказва да чуе хората и бизнеса.

"Те казаха, че диалог било това, че работодателските организации не влезли в Тристранния съвет. Наруши се Законът за публичните финанси поне три пъти с параметрите на бюджета. Преразпределението е над позволените 40% в Закона за публичните финанси. Бюджетът се внася със закъснение, без да е минал съгласуване с работодателските организации и синдикатите", добави Василев.

Протестът

Лидерът на ПП направи коментар и относно снощния протест, организиран от ПП пред т. нар. “Триъгълник на властта”.

"Вчера видяхме “Триъгълника на властта”, пълен с хора, които са абсолютно недоволни от политиката на това правителство, от този бюджет, който иска да им бръкне в джоба, за да напълни касичката на властта и също така са абсолютно възмутени от това, което се случва с Благомир Коцев и Никола Барбутов, както и пълната липса на справедливост", коментира Василев.

Депутатът добави, че следващият голям протест ще се състои във вторник, 25 ноември.

"Виждате, че безпрецедентно бяха намалени сроковете за подаване на предложения. Нормалният срок е 7 дни, намалиха го на 4 дни, за да може до понеделник да минат предложенията, вторник - комисии, където искаме да блокираме, защото ако нещо може да се промени в този бюджет за добро, е по време на второ четене в комисия. Ако изместят второто четене да не е във вторник, разбира се, ще изместим и протеста. Всеки, който не иска да му бръкнат в джоба, да подпише онлайн подписката и да дойде на протеста", допълни Василев.