Затъмнения, обсади и корупция в близкия му кръг: Най-мрачната зима за Зеленски

Володимир Зеленски преживява най-трудните си моменти от началото на руската инвазия преди почти четири години. Украинският лидер, символ на яростна съпротива срещу руската окупация, е обсаден от редица проблеми, но и от кръг от сътрудници, решени да му усложнят президентството, което става все по-бурно, пише El Mundo.

Скандалът с корупция, който разтърсва близкото му обкръжение, се върти около мащабно разследване за подкупи за над 100 милиона долара, в което са замесени държавният енергиен сектор на Украйна, по-конкретно ядрената компания "Енергоатом", и кръг от хора, които са били близки на президента.

Сред основните замесени е Тимур Миндих, съдружник на Зеленски и съосновател на неговата продуцентска компания, който е организирал схема, при която изпълнителите трябвало да плащат между 10% и 15% комисионни, за да получат поръчки, скрити чрез фиктивни компании.

Мащабът на случая е предизвикал сериозна криза на доверие: някои министри са били отстранени, депутати от управляващата партия дори са поискали правителство на националното единство, а западните съюзници са започнали да се съмняват в подкрепата си, ако не бъде доказано категорично изчистване.

Зеленски заяви, че не е лично замесен и това може да е вярно, но износването е реално и голяма част от собствената му партия, „Слуга на народа“, го призовава да предприеме драстични мерки. Президентът обеща дълбоки реформи и одит на предприятията в сектора, но мерките изглеждат недостатъчни. Радата иска главата на сянката на министър-председателя, който не е никой друг, а Андрий Ермак, негов бивш продуцент и днес шеф на кабинета, откакто престана да бъде комедиант . Зеленски иска да издържи на натиска. Засега.

Ако президентският съветник Михаил Подоляк е стратегът на Зеленски, то изпълнителят е Ермак. Никой не е натрупал толкова власт като него и няма преговори, вътрешни или външни, които да не минават през неговите ръце. Много хора извън политиката го считат за истинския архитект на тези кръгове на властта, които в крайна сметка са се корумпирали.

Без бюджет

Няколко украински парламентаристи заплашват президента Зеленски, че ако не уволни Андрий Ермак, ще отхвърлят бюджета за 2026 г., което ще принуди страната да работи с бюджета за 2025 г.

Междувременно опозицията, в лицето на бившия президент Петро Порошенко, изисква от него да свали собственото си правителство и да сформира друго, този път на националното единство, по подобие на това, което Уинстън Чърчил имаше по време на мандата си през Втората световна война.

В известен смисъл преследването на корупцията е нещо добро за Украйна, макар и да отнема много енергия. Контрасили работят и подкупите се преследват. В днешна Русия, страна с по-високи нива на корупция, такъв съдебен процес е немислим.

Свързани статии Повтарящият се кошмар на мирния план на Тръмп за Украйна

16-часови прекъсвания на електрозахранването

Украйна, подобно на Обединеното кралство през 1940 г., днес е изправена пред ужасни руски бомбардировки и жестоко унищожение. Москва засили атаките си срещу енергийните източници на страната, налагайки цялото наказание върху украинското гражданско население. В разгара на зимата, 16-часовите прекъсвания на електрозахранването, понякога дори и повече, вече са нещо обичайно за издръжливия украински народ. Липсата на електроенергия означава и липса на вода, а бомбардировките на топлоелектрическите централи засягат и отоплението, което е от съществено значение за всяко семейство. Много от тях са започнали два вида изгнание: или завръщане в Европейския съюз за тези, които могат да си го позволят, или завръщане в провинцията, където старите и традиционни хати (селски къщи) се отопляват с печки и камини на дърва.

Успоредно с това, ситуацията на фронта е далеч от спокойна. Въпреки че за момента Украйна запазва градовете Покровск и Мирногорад, които от месеци са почти обградени от руската армия, Киев продължава да изпитва големи проблеми с поддържането на отбранителните си позиции поради липса на пехота. Това се случва на фронта между регионите Днипро и Запория, където липсата на големи градове, в които да се окопаят, позволява на руската армия да напредва без толкова много жертви, колкото понася в градски условия, където е принудена първо да разруши всички сгради, преди да се опита да обкръжи населението, за да го превземе. Следващата точка в това напредване е Хуляйполе в Запория, град, който руснаците не успяха да превземат през 2022 г. и ще се опитат да завладеят сега.

В момента единствената надежда на Украйна за край на войната през 2026 г. е руската икономика да пострада толкова много, че на Москва да й бъде невъзможно да поддържа военните усилия на сегашното ниво. По тази причина всяка нощ тя атакува с дронове и ракети нефтената и газовата промишленост на Украйна с известен успех.