Втори ден служители на НОИ в София протестират СНИМКИ

Настояват за ръст с 20% на заплатите от началото на следващата година

21.11.2025 | 14:25 ч. 28

Димитър Кьосемарлиев, Dnes.bg

Служители от териториалното поделение на НОИ - София област протестираха в обедната си почивка с настояване да получат 20 процента ръст на заплатите от началото на следващата година, съобщава БНР.

"Осигурителният институт е стълба на цялата ни осигурителна система. 20% е нашето искане от държавния бюджет, които 20% да се разпределят справедливо между хората, тъй щото да има преодоляване на дисбалансите във възнагражденията и хората, чиито заплати са изостанали, да получат по-чувствително увеличение, коментира Кремена Атанасова", председател на Синдиката на служителите в администрацията към КТ "Подкрепа".

Очакванията са следващата седмица на протест да излязат и служители от Агенция по заетостта, Главна инспекция по труда, а също и Агенцията за социално подпомагане. Техните искания също за са 20% ръст на заплатите.

МОИ служители протест бюджет заплати увеличение 20% София
