Тръмп и Ванс не са били поканени на погребението на Дик Чейни

Президентът и вицепрезидентът на САЩ Доналд Тръмп и Джей Ди Ванс не са били сред поканените на погребалната служба на вицепрезидента Дик Чейни, която се проведе днес във Вашингтон. Информацията е разпространена в медиите, позовавайки се на представител от Белия дом.

Бивши лидери на САЩ, законодатели и други високопоставени лица се събраха в Националната катедрала в американската столица, за да отдадат помен на влиятелния и предизвикващ противоречия бивш вицепрезидент, който беше гласовит противник на Тръмп.

На траурната служба бяха забелязани представители на политическия елит Джо Байдън и Джордж Буш, както и Камала Харис и Майк Пенс, който заемаше поста през първия мандат на Тръмп.

Чейни е бивш конгресмен от щата Уайоминг и бивш министър на отбраната, който бе основната движеща сила зад американската инвазия в Ирак, когато бе вицепрезидент през 2003 година. Той почина на 84 години на 3 ноември.

Чейни критикуваше фалшивите твърдения на Тръмп, че е спечелил президентските избори през 2020 г., както и атака срещу Капитолия от страна на поддръжниците на президента на 6 януари 2021 година. Той подкрепи на изборите миналата година опонента на Тръмп - демократката Камала Харис.

“В 248-годишната история на нашата страна никога не е имало човек, който да е бил по-голяма заплаха за нашата Република от Доналд Тръмп“, казваше Чейни за Тръмп.

Тръмп към момента не е поднесъл съболезнования на семейството на Чейни. Белият дом неотдавна каза, че “знае“ за кончината на Чейни. Флаговете в Белия дом са спуснати на половин мачта.

“Поднасям съболезнованията си на Дик Чейни и неговото семейство. Очевидно там има известни политически разногласия“, каза днес Ванс на събитие на “Брайтбарт Нюз“. / БТА