Зафиров за бюджета: Работодателите малко пресилиха нещата

„Социално напрежение не виждам. Има напрежение в една част от обществото – работодателите, с които винаги сме имали добър контакт. Мисля, че в момента малко пресилиха нещата“. Това заяви вицепремиерът Атанас Зафиров в Бургас, предаде БГНЕС.

„Това е един социален бюджет, насочен към непосредствените нужди на хората. Радвам се, че голяма част от обществото го подкрепя“, добави Зафиров.

Той откри дискусия за устойчивото развитие на Черноморския регион, посветена на темата „България – активен партньор в европейската стратегия за сигурно и устойчиво Черно море“. Форумът акцентира върху стратегическия подход на Европейския съюз за гарантирането на сигурност и устойчивост в региона.

Пред журналисти Зафиров коментира предложения мирен план за Украйна, свързван с Доналд Тръмп. „Искрено се надявам да сработи. Всичко зависи от развоя на военните действия в момента“, заяви той.

Вицепремиерът обаче подчерта, че е скептичен относно приемането на подобни условия от украинска страна:

„Честно казано съм песимист, че Украйна би приела точно този тип условия на този етап.“

Въпреки това Зафиров изрази надежда, че конфликтът ще бъде разрешен бързо и справедливо:

„Остава надеждата, че въпросът ще бъде разрешен по възможно най-бързия и справедлив начин, тъй като и темата на днешната кръгла маса кореспондира преди всичко с въпросите за мира.“

Той подчерта, че устойчивото развитие на Черноморския регион е невъзможно без стабилност:

„Това, което артикулираме като добро пожелание за развитие на региона, няма как да се случи, ако няма траен и устойчив мир.“

Според него България има потенциал да играе ключова роля като посредник:

„България традиционно поддържа отлични отношения с всички страни в региона и може да бъде мост между Запада и държавите от Черноморския регион чрез по-активна дипломация.“

Дискусията в Бургас продължи с фокус върху регионалната сигурност, сътрудничеството в Черноморския басейн и европейските механизми за устойчиво развитие.