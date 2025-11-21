Кремъл предупреди Зеленски: Преговори сега или загуба на още територии

Кремъл отправи предупреждение към украинския президент Володимир Зеленски да запиочне да води преговори за мир "сега или в противен случай ще загуби още територии". Вчера САЩ изпрати на Киев мирно предложение, в което се взеха предвид много от исканията на Москва.

"Ефективната работа на руските въоръжени сили би трябвало да убеди Зеленски: по-добре е да се преговаря и да се прави това сега, отколкото по-късно“, каза говорителят на Кремъл Дмитрий Песков.

"Пространството за свобода на вземане на решения се свива за него, тъй като териториите се губят по време на офанзивни действия на руската армия“, добави Песков, като заяви, че Москва не е получила официално американския план.

По-рано в Киев пристигна американска делегация, водена от министъра на армията Даниел Дрискол, който се срещна със Зеленски в четвъртък.

Както отбелязва Financial Times (FT), 28-точковият мирен план, одобрен от Тръмп, предполага значителни отстъпки от страна на Киев. Позовавайки се на украински официални лица, FT съобщи, че Белият дом работи агресивно, за да се опита да прекрати конфликта в Украйна до края на годината, припомня ТАСС.