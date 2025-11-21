Зеленски за мирния план: Няма да предам страната си!

Украинският президент Володимир Зеленски заяви в петък, че няма да „предаде“ страната си и ще представи „алтернативи“ на американския план за прекратяване на войната с Русия, който мнозина определят като такъв, който удовлетворява редица искания на Москва.

„Ще изложа аргументи, ще убеждавам, ще предложа други варианти“, каза Зеленски в обръщение към нацията, публикувано в социалните мрежи.

Той припомни как е координирал реакцията на Киев след началото на руската инвазия през февруари 2022 г. и подчерта: „Не предадохме Украйна тогава и няма да го направим сега.“

Зеленски е провел телефонен разговор с вицепрезидента на САЩ Джей Ди Ванс, предаде АФП. По думите на Зеленски Украйна е изправена пред риск да загуби подкрепата на ключовия си партньор заради намерението на Вашингтон да наложи своя план за край на войната.

„Страната ни може да се окаже пред изключително тежка дилема: или загуба на достойнство, или опасност да изгуби основен съюзник“, посочи украинският държавен глава.