IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 106

Зеленски за мирния план: Няма да предам страната си!

Зеленски е провел телефонен разговор с вицепрезидента на САЩ

21.11.2025 | 18:32 ч. 34
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Украинският президент Володимир Зеленски заяви в петък, че няма да „предаде“ страната си и ще представи „алтернативи“ на американския план за прекратяване на войната с Русия, който мнозина определят като такъв, който удовлетворява редица искания на Москва.

„Ще изложа аргументи, ще убеждавам, ще предложа други варианти“, каза Зеленски в обръщение към нацията, публикувано в социалните мрежи.

Свързани статии

Той припомни как е координирал реакцията на Киев след началото на руската инвазия през февруари 2022 г. и подчерта: „Не предадохме Украйна тогава и няма да го направим сега.“

Зеленски е провел телефонен разговор с вицепрезидента на САЩ Джей Ди Ванс, предаде АФП. По думите на Зеленски Украйна е изправена пред риск да загуби подкрепата на ключовия си партньор заради намерението на Вашингтон да наложи своя план за край на войната.

„Страната ни може да се окаже пред изключително тежка дилема: или загуба на достойнство, или опасност да изгуби основен съюзник“, посочи украинският държавен глава.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Володимир Зеленски мирен план Украйна Войната в Украйна САЩ
Новини
Виж всички новини
Войната в Украйна
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem