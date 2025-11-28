Иво Христов: Борисов е доказан актьор, но е персонаж в реална политическа драма

Бившият началник на кабинета на Румен Радев Иво Христов е на мнение, че е време за нова левица.

"Има реално обществено очакване от появата на отговорна политическа сила, която да спаси държавата от институционален разпад", добави той.

В интервю за БНР бившият евродепутат добави, че в сегашния си вариант, със сегашното ръководство, оцелява само благодарение на участието си във властта. "Това дава възможност да бъде трудоустроена част от клиентелата в партията. Извън това тя не заявява някакви обществени проекти".

Христов прогнозира, че при бъдещи избори БСП може и да не прескочи бариерата за влизане в парламента.

Борисов е преживявал няколко вълни на протести, но сега е между чука и наковалнята, коментира още Христови добави, че лидерът на ГЕРБ усеща надигащия се гняв, но не може да се оттегли без санкцията на Пеевски. “Затова оттегля само бюджета. Той е опитният от двамата и знае, че понякога инатът струва скъпо”, каза бившият началник на кабинета.

“Борисов е доказан актьор, но той е персонаж и в една реална политическа драма – тази на собственото му политическо оцеляване. Вече имаме случаи на хора, които преминават в ДПС. Очевидно влиянието му отслабва”, добави Христов.

Мир в Украйна

“Тръмп удължи срока, който беше дал на украинската страна да приеме споразумението за мир с Русия. Това са нормални тактически отсрочки, които Тръмп пренася от бизнеса в политиката. Той си служи с моркова и с тоягата. В самата Украйна хората масово искат мир. Цялата съпротива срещу плана "Тръмп" идва от котерията на Зеленски, която няма друг ход, освен да удължава бойните действия, към което я насърчават ЕС и Великобритания. Докато се изчерпат човешките ресурси”, добави екс евродепутатът.

Христов добави, че Тръмп е политик, който отчита съотношението на силите на терена. “Но проблемът не е само в хода на военните действия, който е неблагоприятен за Украйна. Исторически и културни дадености обричаха Украйна на този драматичен сценарий още от 2014 година, когато властта в Киев беше сменена със сила и започна ескалацията на украинската криза. Това беше сторено под ръководството на американската демократическа администрация”.

“Европа имаше имиджа на стожер на мира и стабилността в цял свят. В хода на тази война постепенно губеше лустрото си на миротворец. Към днешна дата е единственият фактор, който настоява за продължаване на войната и изисква от страните членки да плащат суми, въпреки гърмящите корупционни скандали в Киев”, анализира Христов и добави, че краят на войната в Украйна не се задава в непосредствено бъдеще.