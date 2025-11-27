ЕС отказа да разговаря с РСМ докато българите не бъдат вписани в конституцията

Северна Македония трябва без отлагане да премине към следващата фаза от присъединителните преговори с ЕС, като изпълни вече поетите ангажименти, сред които и конституционните промени.

Това е препоръката, приета от северномакедонски депутати и евродепутатите в Съвместния парламентарен комитет ЕС–Северна Македония, който проведе заседание в Страсбург, предаде БГНЕС. Комитетът е съпредседателстван от Иванка Василевска, депутат от ВМРО-ДПМНЕ, и Карло Реслер от страна на Европейския парламент.

Във втората препоръка се посочва категорично, че разширяването трябва да продължи в рамките на Копенхагенските критерии, на принципа за собствени заслуги и изпълнени критерии, включително чрез приемане на конституционните промени, т.е. включването на българите, съобщи "Телма". В тази посока направи своето изказване и докладчикът на ЕП за Северна Македония Томас Вайц.

"Следващата фаза на присъединителните преговори да се проведе без ненужно отлагане и щом бъдат изпълнени съответните условия, определени от Съвета; в този смисъл се призовава за решителни стъпки за напредък на преговорния процес в съответствие с преговорната рамка на ЕС и за изпълнение на предварително поетите задължения, включително договорените конституционни промени; приветства се по-нататъшното развитие на постепенната интеграция на страните кандидатки в ЕС, но се подчертава, че това не е и не може да бъде алтернатива на надеждния път към пълноправно членство", се казва в препоръката на комитета.

В документа от общо 23 препоръки комитетът акцентира и върху значението Северна Македония да поддържа добри отношения със съседите си, като спазва Преспанския договор с Гърция и Договора за приятелство с България.

Прави впечатление, че в препоръките страната не е посочена като положителен пример за "мултиетническо общество", както беше практика досега.

"Признава, че Северна Македония е мултиетническо общество с ангажирани институции и подчертава значението на поддържането на хармонични междуетнически отношения и сътрудничество между общностите…", се посочва в осмата препоръка.