Германска фабрика започва производството на първия си изтребител F-35A

Производството на първия Lockheed Martin F-35A Lightning II за Германия, членка на НАТО, продължава, потвърди американската аерокосмическа компания. Миналата седмица се състоя церемония по повод подписването на договора за централната преграда на фюзелажа и началото на окончателното сглобяване в завода на Lockheed Martin във Форт Уърт, Тексас, пише за TNI журналистът Питър Сучиу.

На церемонията присъства германският държавен секретар Нилс Хилмер, който лично подписа преградата на бъдещия самолет MG-01 – първият от планираните 35 Lightning II за германските въздушни сили. Берлин сключи сделка за чуждестранна военна продажба (FMS) с Вашингтон за самолета преди почти три години, през декември 2022 г., като договорът на стойност 11,5 милиарда долара включва оръжия и свързани с тях артикули.

Пето поколение многофункционален F-35A, вариантът с конвенционално излитане и кацане (CTOL) на Joint Strike Fighter, в крайна сметка ще замести Panavia Tornado на германските ВВС и ще служи в мисията на НАТО за съвместно ядрено сдържане, както и в конвенционални въздушно-въздушни и наземни атаки.

Очаква се първият германски F-35A да бъде завършен до следващата година, когато самолетът ще се отправи към базата на Националната гвардия Ebbing Air в Арканзас за обучение на пилоти и технически персонал. Първите оперативни F-35A ще пристигнат в базата Büchel Air Base, дом на Taktisches Luftwaffengeschwader 33 тактическо крило 33 на ВВС, през втората половина на 2027 г. Счита се, че Büchel е една от шестте въздушни бази в пет европейски държави, които съхраняват американски ядрени оръжия в рамките на политиката на НАТО за споделяне на ядрени оръжия, и в момента се извършват модернизации на нейните съоръжения.

F-35A е единственият стелт изтребител от пето поколение, сертифициран да носи ядрената бомба B61, оръжието, съхранявано в тези бази.

Доставките на F-35 за Германия ще продължат до 2029 г., като Луфтвафе ще достигне първоначална оперативна способност (IOC) до края на същата година, а след това и пълна оперативна способност (FOC) през 2030 г.

Германия играе по-голяма роля в европейската отбрана

Сред членовете на НАТО Германия се включи късно в програмата F-35. Първоначално през 2019 г. тя изключи възможността да приеме стелт изтребителя от пето поколение, но промени курса си след руската инвазия в Украйна през февруари 2022 г. Производството на първия F-35 за Луфтвафе започна през 2024 г.

Освен това през 2023 г. бе положена първата копка за интегрирана сглобяваща линия (IAL) за F-35 във Веце, Северен Рейн-Вестфалия. Немският отбранителен конгломерат Rheinmetall започна производство на централната част на фюзелажа в завода през юли. Включването на немската промишленост в стратегическото партньорство с Lockheed Martin и Northrop Grumman ефективно гарантира ангажимента на Берлин към програмата.

Миналият месец се появиха съобщения, че Берлин ще увеличи поръчката си за многофункционални изтребители с 15 самолета, но германското министерство на отбраната все още не е финализирало сделката.

Берлин се е ангажирал и да увеличи флота от Eurofighter Typhoon на Луфтвафе.

Въздушните сили в момента експлоатират около 138 Eurofighter Typhoon, които съставляват основата на флота от бойни самолети. Луфтвафе модернизира своите възможности, като заменя по-старите Eurofighters Tranche 1 с по-нови модели Tranche 4 в рамките на проект Quadriga, военна инициатива за усъвършенстване, стартирана през 2020 г. Тя също така ще закупи поне 20 допълнителни Typhoons като част от сделка на стойност 4,36 милиарда долара.

Въпреки това, дори и Германия да остане ангажирана с програмата Future Combat Air System (FCAS), нейният ключов партньор, Франция, може да се оттегли. Не е ясно дали Германия ще продължи да разработва пилотиран изтребител от шесто поколение заедно с Испания, ще се опита да се присъедини към британската програма Global Combat Air Programme (GCAP) или дори ще потърси помощ от Швеция за разработването на изтребителя.

В краткосрочен план Луфтвафе ще продължи да използва Eurofighter Typhoon, подкрепен през следващите години от F-35A Lightning II.