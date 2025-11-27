Борисов нареди, Желязков затвърди: Бюджет 2026 е изтеглен

В последния месец преди влизането в еврозоната страната има нужда от стабилност и увереност. Правителството оттегля бюджета и моли бизнесът и синдикатите да седнат на една маса за преговори. Правителството ще поиска кредит на доверие от социалните партньора, за да направим бюджетната процедура прозрачна и удовлетворителна на всички.

Малко по-рано новината анонсира лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов. Той е разпоредил проекта на държавен бюджет за 2026 г. да бъде изтеглен.

"Наясно сме, че се в сложно управленско мнозинство", коментира още Желязков. Премиерът отчете, че има натрупано социално напрежение.

"Считаме снощния протест за израз на спонтанна реакция в обществото по отношение на определени процеси, включително и бюджетната процедура. Ще поставим интересите на гражданите над политическите разбирания за това как се налага политическа воля. Напрежението се натрупа от нарушения социален диалог. Поздравявам полицията, че не допусна ескалация на напрежението на снощния протест. Търсенето на политическа конфронтация в момента е голямо по оста "за" и "против" европейския избор на България", допълни той.

"Няма да допуснем да влезем в политическа спирала на несигурност и нестабилност в навечерието на България в еврозоната. Процесът ще бъде прозрачен, ясен, неотменим и с увереност, че страната се управлява умело", каза още той.

"Наясно сме, че сме в сложно управленско мнозинство, в което има различни политически тенденции. Има много социални политики, същевременно трябва да правим и сериозни реформи, които са в противоречие с досегашните политики по отношение най-вече на доходите. Ние трябва да намерим златното сечение и това съм сигурен, че в разговор с работодатели и със синдикати можем да го постигнем през месец-декември. Същевременно, социалното напрежение изисква конкретни и много ясни отговори за това как се пази социалният мир", коментира още Желязков.

„С колегите от мнозинството имахме доста сериозен и важен политически разговор, предвид факта, че има натрупано социално напрежение. Снощният протест, който считаме като израз на спонтанна реакция в обществото по отношение на определени процеси в последната година, в това число и бюджетът за ясен знак, че трябва да поставим интересите на обществото над чисто политическите разбирания, как се налага политическа воля“, каза Росен Желязков.

По думите му това напрежение през последните седмици е било продиктувани, от това че има нарушен социален диалог.

"Трябва да сложим на преден план важните приоритети за страната и да не допуснем отново да влезем в политическа спирала на несигурност и стабилност", каза той.

В последния месец, в навечерието на еврозоната, имаме нужда от стабилност, ние сме длъжни да направим този процес ясен, каза той. По-рано парламентът започна работа от втория опит, след като при първия не събра кворум.

Премиерът даде да се разбере, че друго освен коалиционно правителство, скоро няма да има. Унифицирани политики трудно се постигат, каза премиерът.