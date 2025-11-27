Путин: Някои хора не са с ума си... Русия няма да атакува Европа ВИДЕО

Руският президент Владимир Путин заяви на пресконференция, проведена в Бишкек, че предложените от Доналд Тръмп планове биха могли да бъдат "добра отправна точка" за бъдещи споразумения, които биха довели до прекратяване на войната в Украйна.

"Всичко е съобщено. Като цяло сме съгласни, че това може да бъде основата за бъдещи споразумения. Но би било грубо от моя страна да говоря за нещо окончателно сега. Тъй като все още няма окончателни версии, някои неща са от принципен характер. Като цяло виждаме, че американската страна взема предвид нашата позиция. В някои отношения тя взема предвид нашите гледни точки, обсъдени преди Анкъридж и след Аляска. В някои отношения трябва, без съмнение, да седнем и сериозно да обсъдим конкретни неща. Всичко трябва да бъде обяснено на дипломатически език. Защото едно е да кажеш, като цяло, че Русия няма да атакува Европа - за нас това звучи нелепо, честно казано, защото дори не сме възнамерявали. Но ако искат да чуят това от нас, е, нека го запишем официално, няма проблем", заяви Путин в разговор с журналисти.

Той обаче заяви, че "има хора, които не са съвсем с ума си"

"Но има хора – струва ми се, че не са съвсем с ума си – които публично, или може би в свой интерес, казват нещо конкретно, за да получат облаги, и казват на собствените си граждани, че Русия се готви да атакува Европа и че е спешно да засили отбранителния си потенциал. Или обслужват интересите на отбранителната промишленост, на някои частни компании, или се опитват да повишат вътрешнополитическите си рейтинги на тази основа, предвид жалкото състояние на икономиката и социалната сфера. Трудно е да се каже какво ги мотивира, но от наша гледна точка това е пълна глупост, лъжа", обясни Путин.

Той също така посочи, че Русия няма да прекрати военните действия, докато украинците не отстъпят териториите, за които Русия претендира.

"Ще ви кажа много накратко, мисля, че веднага ще стане ясно за какво става въпрос. Досега... Получаваме предложения за спиране на бойните действия в различни райони, на различни места. Украйна трябва да изтегли войските си от териториите, които контролира, и едва тогава биха спрели военните действия. Ако не се изтеглят, ще постигнем това с военна сила."

По думите му Русия иска да постигне споразумение с Украйна, но в момента това е "правно невъзможно". Според руския лидер Украйна е допуснала "стратегическа грешка", като е решила да не провежда избори.

"Русия също е в състояние на въоръжен конфликт, но ние проведохме избори", добави той. "Искаме да постигнем споразумение с Украйна, но в момента това е практически и правно невъзможно. Трябва решението да бъде признато на международно ниво."

Той е уверен, че само Върховната рада на Украйна има право да удължи мандата си при военно положение, докато президентът няма право.

Путин заяви, че е "изненадан" от американските санкции срещу руски петролни компании

Миналия месец САЩ наложиха най-тежките си санкции досега срещу руския енергиен сектор, насочени към петролните гиганти Лукойл и Роснефт.

Путин заяви, че санкциите разрушават отношенията на Русия със САЩ, добавяйки, че руското правителство разработва пакет от ответни мерки в случай на "конфискация на руски активи в Европа", препратка към опитите на Европейския съюз да използва някои активи, замразени при санкции, в подкрепа на военните усилия на Украйна.

"Не разбираме какъв е този знак. Каква е причината за това (налагането на санкции – бел. ред.)? Дори не разбирам какво се случва. Говорихме с него (Уиткоф – бел. ред.), срещнахме се... Срещнахме се, повтарям, в Аляска. И тогава бум – санкции, докато новите отношения бяха в разгара си. Те разрушават отношенията ни (със САЩ – бел. ред.“, отбеляза Путин.

Путин отхвърли предположението, че американският пратеник Стив Уиткоф е показал предубеждение към Москва в мирните преговори за Украйна, определяйки твърдението като безсмислица.

Очаква се Уиткоф да посети Москва следващата седмица, за да се срещне с Путин, но тази седмица той привлече още критики в Европа и САЩ, след като се появи в изтекъл запис на телефонен разговор, в който е посъветвал Кремъл как да подходи към мирните преговори.

Руският президент заяви, че би било изненадващо, ако Уиткоф беше хвърлял ругатни по адрес на Русия по време на разговора.

"Това са глупости", каза той, описвайки Уиткоф като американски гражданин, който е защитавал интересите на страната си.

На въпрос дали знае кой ще представлява САЩ на преговорите в Москва следващата седмица, той отговори:

"Очевидно зависи от президента на Съединените щати, ние ги чакаме следващата седмица."