Политолози: Борисов разчете правилно сигналите и реагира веднага

Решението на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов да оттегли за преразглеждане Евробюджет 2026 е гъвкаво и ще разцепи протеста, на мнение са политолозите проф. Антоанета Христова и Любомир Стефанов.

В предаването “България сутрин” проф. Христова обясни, че Борисов е изключително гъвкав в подобни ситуации. “Количеството протестиращи има значение. Видя се енергия на площада и събирането на множество различни интереси - работодатели, синдикати, хора, които мислят в посока анти-евро, но най-вече имаше млади хора. Това трябва да бъде сериозен знак за управляващите. Тези млади хора излязоха, защото имаше символни актове от страна на управляващите, които им дадоха послание: "В тази държава няма бъдеще", коментира политологът.

Според нея Борисов знае, че трябва да разцепи този протест.

"Ще даде каквото е необходимо на работодателите и нещата ще останат на раменете на социалните плащания и недоволните хора от отделните гилдии. Ще чакаме дълго енергията да намалее. Коледните празници ще отпуснат нещата, след това Еврозоната ще вдигне напрежението", смята проф. Христова.

Проф. Христова определи ПП-ДБ като големия губещ, ако влезе в спокойствие и се договори с управляващите. Ето защо е важно дали коалицията ще реши да продължи със “значимата роля на опозиция”.

Пред Bulgaria ON AIR политологът Любомир Стефанов добави, че гражданите са излезли на протест, защото управляващите са им казали: “Не ни интересува вие какво си мислите, ние ще го направим, както ние си знаем". Депутатите съумяха да съберат на едно място хора, които не биха гласували за една и съща партия. Няма начин да няма начин. Като искаш - намираш такъв", добави Стефанов.

Той добави, че протестът, от политически на ПП-ДБ, е станал обществен и това е притеснило Борисов.

"Докато другите продължават да безчинстват, Борисов разчете правилно сигналите и реагира веднага. Точно този бюджет, понеже е на някой и не е разпознат от обществото като наш, скандализира разнообразни групи граждани. Трябва да си уникално неграмотен политически, за да събереш синдикати и работодатели да протестират заедно", коментира Стефанов.

Какъв трябва да бъде бюджетът

Проф. Христова подчерта, че бюджетът е едно голямо нищо - "нито е социален, нито е бизнес ориентиран".

"Не обслужва нито една от основните съставни части. Този бюджет обслужваше други хора, не гражданите", категорична е тя.

Колегата ѝ Любомир Стефанов посочи, че протестът не иска оставката на правителството, а реформиран бюджет. "Борисов иска да води процеса с дясно мислене, но в бюджетът в един момент трябва да бъде и ляв”.

Желязков не е лидер?

Проф. Христова добави, че проблемът не е премиера Росен Желязков - той, по думите ѝ, не е лидер, а функция. Проблемът е в тези, които определят неговото поведение. “Тази власт в тази комбинация е слаба и няма силите да провежда политики", каза още политологът.

Според нея желаещите това правителство да си отиде са огромното мнозинство от последния протест.

"Повечето хора не виждат решение на техните проблеми в рамките на това мнозинство. Не го споделят директно, защото алтернатива не се вижда. Мнозинството българи не са представени в парламента", подчерта проф. Христова.

Кога Радев ще се появи на политическата сцена?

"Все чакаме някой да дойде да ни спасява, по възможност - един човек. Румен Радев няколко пъти изпусна този влак и удобни моменти да отбележи сериозна точка. Като президент и като партиен лидер гражданите в момента това не го разграничават много. Нека да го претеглим на избори", коментира Стефанов.

Той заключи, че голяма група от граждани чакат различно нещо и то не е свързано с мазни борби.

Проф. Христова пък отбеляза, че има две групи сред политиците - едните искат избори преди президентския вот, а другите не искат да ходим до урните преди него.

Гледайте видеото с целия разговор.