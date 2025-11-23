Костадин Ангелов за английския на Рая Назарян: Говори с акцент, също като Макрон ВИДЕО

Познавам Рая Назарян от 10 години. Малко са политиците, които се подготвят изчерпателно и задълбочено по всяка тема и за всяка среща. Без изключение. Назарян е от тях. Това написа във "Фейсбук" Костадин Ангелов от ГЕРБ.

"Изгледах цялото видео. Изгледаха го и мои приятели, които живеят в Лондон и Бостън и са преподаватели в университети там. Гледа го и учител по английски, мой познат. Заключението и на тримата: изявлението на Рая Назарян е правилно издържано от стилистична и граматическа гледна точка", добави той.

"Да, Назарян говори с акцент. Също, както Еманюел Макрон и Доналд Туск. Също, както и още милиард и сто милиона души по света, за които английският не е майчин език (числото е от официални проучавания). Отделете две минути и чуйте английския на Макрон и Туск. Видеото е в коментари под поста", пише още Ангелов.