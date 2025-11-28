Дъщерята на Роби Уилямс с актьорски дебют

Най-голямата дъщеря на Роби Уилямс — Теди Уилямс — официално прави своя актьорски дебют.

На 27 ноември 51-годишния Роби и съпругата му Айда Фийлд се появиха заедно с 13-годишната Теди на червения килим за премиерата на "Tinsel Town", новия филм на Sky Cinema. Теди блестеше в изумруденозелена минирокля, съчетана с кремаво-черни обувки тип "Mary Jane" с черни върхове. Тоалетът беше завършен с черно пухено яке, а дългата ѝ кестенява коса беше оформена в обемни, еластични къдрици.

Бившата звезда на "Take That" заложи на черен тънък пуловер под копринено-елегантно черно двуредно сако, комбинирано с черен панталон. Обувките — лъскави черни официални — и брошка с камъни добавиха финален блясък. А 46-годишната Айда се появи в шикозен, ефирен панталонен костюм от бяла дантела с флорален мотив.

В "Tinsel Town" Теди играе редом до Ребел Уилсън, Кийфър Съдърланд и Лусиен Лавискоунт. Коледната история проследява "изпаднал холивудски екшън герой", който приема роля в комичен коледен пантомим в малко английско селце — и именно там среща неочаквано вдъхновение чрез "диригента на танцовите сцени с невербално директен стил", както гласи описанието в IMDb.

Роби, Теди и Айда позираха усмихнати пред фотографите във "Vue Leicester Square" в Лондон — и беше ясно, че актьорският дебют на Теди се превръща в истинско семейно събитие.

Sky сподели видео от пристигането на семейството в TikTok с надпис: „Едно талантливо семейство. Вижте Теди Уилямс в „Tinsel Town“ тази Коледа.“

Роби отдавна говори открито за живота си като баща на четири деца. В интервю за People през януари той обясни колко шумен и хаотичен е домът им: „Опитваш се да дадеш най-доброто от себе си, но има четири малки гласчета от четири малки души с желания и нужди, и те са много силни. И имаш съпруга, с която трябва да се разбирате – и тя с теб – за това какъв човек си, какво искаш и от какво имаш нужда.“

"Tinsel Town" излиза днес, 28 ноември.