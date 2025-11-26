Живата верига около парламента остава, полицаите – с маски и шлемове, депутатите вътре - изнервени СНИМКИ/ВИДЕО

Снимка: БГНЕС 1 / 19 / 19

Около 20 часа протестът срещу приемането на бюджета ескалира. Протестиращи се опитаха да обърнат полицейски бус на бул. "Дондуков", но бяха избутани от жандармерия. След това протестиращите започнаха да замерят полицаите с пиратки и стъклени предмети.

Хората са категорични, че са недоволни от бюджета и ще останат на място колкото трябва. Самите депутати все още са в парламента.

Полицейското присъствие остава изключително засилено, като органите на реда вече са с каски и шлемове.

По-спокойна е обстановката от страната на площад "Независимост" и откъм БНБ.

Още около 19:00 часа цялата сграда на Народното събрание бе опасана с жива верига от протестиращи.

Протестът ескалира по-рано, когато автобус, пълен с полицаи, паркира на бул. „Княз Александър Дондуков“. Протестиращите започнаха да лепят стикери и направиха опит да избутат автобуса от улицата. След това протестиращите започнаха да замерят полицаите с пиратки и стъклени предмети, което наложи полицаите да сложат шлемове.

Иначе вътре в народното събрание част от депутатите са видимо изнервени. Видео, публикувано във Facebook от Лена Бориславова, показва Йордан Цонев от ДПС- Ново начало, който влиза в словесен спор със сътрудник на депутата Венко Сабрутев от ПП-ДБ в опит да го изгони, за да спре да снима.

Вижте видео от напрежението в сградата на Народното събрание.