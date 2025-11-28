Борисов към ПП-ДБ: Елате ме хванете за ушетата да видим кой го е страх ВИДЕО

Брифингът на лидера на Бойко Борисов за промяната на позициите по бюджета и последващитге действия бе прекъснат от лидерите на ПП-ДБ - Асен Василев, Ивайло Мирчев и Божан Божанов. Напрежението възникна след въпрос дали Борисов се страхува и последвалият отговор "АИКБ им направиха протеста. Видях Мирчев как го целят с бутилки. Не ги знам, те стават и лягат с мене. Божанов ще говори за слухове, пред мен лично и пред вас министър от кабинета на Кирил Петков каза, че Божанов му е искал милиони. Не е да съм чул слух, а дойде министър и каза, че Божанов и Петков го плашат. Да дойдат да ме пипат по ушичките, единия по едното и другият другото. Да ме хванат и да видят резултата. Щото съм страхлив, да ме уплашат като ме пипат по ушичките".

В този момент, се появиха депутатите от ПП-ДБ. Асен Василев настоя отново Борисов да оттегли бюджета, както е обещал и заяви, че ще спретнат нов протест в понеделник.

Мирчев заяви, че Зафиров е бил притиснат от Пеевски в кабинета му вчера, а Василев поиска от Борисов да знае какво ще е преразпределението на бюджета, така че да не се усилва натискът върху бизнеса.

"Дърпат ви ушите, изкара ви Зафиров, отиде в кабинета, той ви надърпа ушите", заяви Мирчев. Борисов отвърна, че това е лъжа.

"Това е лъжа, ти си един долен лъжец", каза лидерът на ГЕРБ.

Айде в понеделник да направим един протест, за да покажем на Борисов дали е наш протеста или на АИКБ, закани се Василев. Той припомни, че протестът е бил организиран от ПП-ДБ заради недоволството на хората срещу вдигнатите осигуровки.

Това е проблем, че не изтегляте бюджета каза Василев. Настоя, че 3-годишната прогноза е съгласувана в Брюксел, а на репликата на Борисов, че ще го направят пак, депутатът заяви, че не може. Това трябва да се направи преди първо четене. Ако трябва ще изтеглим бюджета, даде опция лидерът на ГЕРБ.

Борисов обаче каза, че във вторник предстои среща с тристранните партньори.

„Ако се разберем, пак ще направим бюджетна комисия. Ще вкараме всички промени и в зала“, поясни лидерът на ГЕРБ.

Василев попита какво ще се случи с тригодишната прогноза към проектобюджета, която е съгласувана с ЕКОФИН. Според него повторно съгласуване не е възможно.

До дърпане на уши така и не се стигна.

След като напрежението приключи с рамняна на реплики, Борисов каза, че си има партия и събота и неделя ще е там, за ПП-ДБ и какво ще правят "е тяхна работа и да се събират колкото си искат".

